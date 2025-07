Sorpresa mayúscula: los más jóvenes no invierten sus primeros ahorros como pensamos

Ni criptomonedas ni 'influencers' vendehúmos

«Es cierto que las decisiones de inversión están muy relacionadas con las fuentes de información que manejas y que los más jóvenes están muy expuestos a las redes sociales, pero también vemos que las recomendaciones de su entorno de confianza son igualmente importantes. Creo que esta generación, que no en vano es la de los primeros nativos digitales, es más escéptica que la de sus hermanos mayores. Instagram, Tik Tok o Reddit para ellos no son una novedad como sí lo fueron para quienes andan en la treintena y quizá no estaban alertados de que había mucho 'influencer' vendehúmos», señala Álvaro Quesada, poniendo un ejemplo. «Hace siete años, los que estaban en esta franja de edad querían invertir en criptomonedas. Los que empiezan a invertir hoy, en cambio, no quieren nada tan especulativo y que no entienden».