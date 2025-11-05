Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vivir | Consumo

Seguros de impago de alquiler: ¿realmente compensan?

Los desahucios por no pagar la mensualidad tan solo afectan a un 0,15% del total de viviendas españolas en renta

José Carlos Castillo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:32

Las noticias sobre viviendas que han sido 'okupadas' por inquilinos que no pagan causan muchos temores. Pero basta echar un vistazo a las cifras oficiales ... para darse cuenta de que no suponen un problema real para el mercado del alquiler en nuestro país. Los últimos datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondientes al primer trimestre de este año, hablan de 5.644 desahucios impuestos a inquilinos morosos, lo que representa apenas un 0,15% del total de la vivienda en renta en España (que son 3,6 millones, según el Observatorio de la Vivienda). 

