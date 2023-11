Restaurantes sin cocina: ¿cómo puedes saber si tu cena solo está recalentada?

Marta Fdez. Vallejo Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

¿Sabe que ese arroz, el guiso de carne, las verduras o hasta el pintxo y la tapa que se va a comer en un restaurante es probable que lo hayan elaborado en una cocina industrial, a cientos de kilometros del local en el que lo ha pedido? ¿Imagina que esa musaka de aspecto impecable que le acaban de servir es un precocinado que el bar solo calienta como podemos hacer en casa si lo compramos en el súper? Nos llevaríamos una sorpresa si entramos en la cocina de algunos locales porque igual solo encontramos microondas. La decisión de Francia de obligar a los restaurantes a indicar en la carta los platos elaborados en sus cocinas ha sacado a la luz esta tendencia cada vez más extendida de servir alimentos de 'quinta gama'.

Sin obligación de informar

La nueva ley, que entrará en vigor en Francia en 2024, está enfocada a un triple objetivo: «proteger al consumidor», dar valor al restaurador que ofrece platos caseros y mantener la fama de la gastronomía nacional del país vecino. Alemania ya aplica esta medida desde hace años.

En España no hay ninguna norma que obligue a los establecimientos de hostelería a detallar si el plato ha sido elaborado en sus cocinas. Solo se regula que no ofrezca una información falsa sobre la naturaleza, cualidades, composición, duración, lugar de procedencia y modo de fabricación. En resumen: no se puede decir que es 'plato casero' si no lo es. Pero poco más.

«Los restaurantes en España no tienen obligación de aportar esa información, pero sí suelen indicar cuando el plato es 'casero' para ponerlo en valor, como un plus o un símbolo de calidad», señala Emilio Gallego, secretario general de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. «Además, porque un plato no sea casero no tiene por qué ser peor. Hay precocinados con una alta calidad», precisa. Defiende que en todo caso existe una «normativa rigurosa» en España para controlar la actividad y los productos que se sirven en los restaurantes.

El responsable de la agrupación de hosteleros apunta algunas ventajas de estos alimentos de 'quinta gama': «Permiten ofrecer cartas más amplias y paliar el problema de escasez de personal especializado en hostelería». Comenta que tampoco han detectado en el sector «un interés especial por abordar estas medidas», pero tienen previsto tratarlo en la próxima reunión de la agrupación. «En todo caso creemos en la autorregulación y en que sea voluntario por parte de cada hostelero destacar los platos que son caseros como una información extra», resalta Emilio Gallego.

El doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y divulgador Miguel Lurueña coincide en que no se trata tanto de que el producto precocinado sea de mejor o peor calidad nutricional. «En los restaurantes también pueden utilizar ingredientes no saludables en la comida casera, exceso de sal o de grasas...», valora el auotr del blog Gominolas de Petróleo. El problema, subraya, es que puede resultar un engaño para el cliente. «Vas a un restaurante con la intención de comer un plato único, elaborado en la cocina al momento y te sirven un precocinado. Que es igual que comprártelo en el supermercado y calentarlo en casa. Solo te ofrecen el servicio de mesa... pues igual no te interesa», comenta. Incluso hay establecimientos donde ya no hay cocina; sólo tienen microondas y hornos.

De la misma opinión son en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Defienden que «el cliente tiene derecho a recibir la máxima información sobre el producto que va a consumir. Que sepa que es un precocinado», señala su portavoz, Enrique García. A los clientes solo les queda el recurso de preguntar en el restaurante por el origen del plato.

Crecen las cocinas centrales

La mejora en la elaboración de los platos preparados a nivel industrial ha facilitado que copen muchos restaurantes y bares. «En las cocinas industriales han conseguido texturas, aspectos y sabores que no se diferencian de los platos caseros. Ya no es la clásica croqueta o el san jacobo que notabas claramente que era un precocinado», señala el experto en nutrición.

La extensión de esta práctica se mide en la multiplicación de cocinas centrales o industriales encargadas de abastecer a los restaurantes. «Abarata costes, evita las salidas de humos que siempre dan problemas con los vecinos, necesitan menos espacio en el local y menos personal de cocina tan difícil de encontrar.», destaca el portavoz de una de estas firmas. «Facilita a cualquier negocio tener cartas muy amplias. Ylos clientes prefieren bares que ofrecen muchas opciones de menús, platos, tapas, pintxos...»

