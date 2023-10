¿Por qué tantas mujeres se perfuman con fragancias de bebés?

Del mismo modo que muchas mujeres rebuscan en los armarios y cajones de sus maridos camisas de corte masculino y otras echan mano de sus perfumes, hay un tercer grupo, especialmente madres, que tiran de fragancias infantiles. Aunque también hay numerosas mujeres sin hijos que optan por estas colonias frescas. Se las reconoce (aunque no se las huela mucho al tratarse de aguas perfumadas formuladas sin alcohol o con muy baja graduación y evaporarse rápidamente) por su discreción. Amantes de aromas nada apabullantes ni empalagosos, les encanta, sobre todo, oler 'a limpio' y disfrutar del mismo placer que les proporciona dormir entre sábanas recién lavadas.

De ahí que, en vez de tirar de los 'bets sellers' femeninos tradicionales ('Good Girl' de Carolina Herrera sigue liderando la lista de ventas en España junto al 'J'adore' de Christian Dior y 'Coco Mademoiselle' de Chanel), opten por alternativas cítricas y ligeras. 'Petits et Mamans' de Bvlgari, 'Eau de Toilette' de Bonpoint y 'Tartine et Chocolat' de Givenchy arrasan en esta categoría, junto a las potentes creaciones de uno de los grandes de la perfumería 'nicho'. Serge Lutens tiene un agua que solo su nombre deja entrever por dónde van los tiros: 'Puro Talco'. Sin olvidar el clásico entre los clásicos: la popular 'Nenuco'.

¿Por qué esta querencia por aromas delicados que apenas dejan rastro? La famosa diseñadora de joyas Aurélie Biderman suele recordar que el de Bonpoint es su favorito y que casi siempre acaba volviendo a él porque las fragancias frescas le hacen sentir bien al relacionarlas con el «estado de ánimo y los recuerdos». Las emociones, esgrime, juegan un papel clave en materia olfativa. Biderman reconoce, no obstante, que en ocasiones tiene que cambiar de perfume porque si lo lleva mucho tiempo deja de olérselo. «A veces hago un descanso y pruebo otras cosas, pero luego vuelvo a Bonpoint», confiesa.

El 'Tartine et Chocolat' huele a menta, cítricos y madreselva. Fue el perfume que le regalaron a Biderman cuando dio a luz por primera vez y nunca lo ha olvidado. Pero si hay uno que engancha a influencers y modelos, incluida la española Nieves Álvarez, es el 'Petits et Mamans' de Bvlgari. Asegura que no hay otro que le traiga mejores recuerdos al evocar «el olor de mis hijos cuando eran bebés».

¿Es normal el furor de las colonias infantiles entre consumidoras adultas? «Siempre dicen que les gusta por la sensación de bienestar que les produce un olor a ropa recién lavada», subrayan responsables de Perfumes y Diseño, compañía que distribuye fragancias de Tous y Goutal Paris. «Las usan para el día a día e, incluso, para dormir». Otras mujeres regalan estos aromas a amigas y familiares cuando se quedan embarazas porque les encanta el hecho de que puedan compartir el olor con su bebé.

«Olores y sabores conocidos»

Alexandra Carlin, creadora de 'Like Father Like Son', el perfume lanzado por la marca de moda El Ganso, justifica este fenómeno porque, en su opinión, la mayoría de personas apuestan generalmente por «olores y sabores» ya conocidos. «Algo que nos recuerde, preferentemente, a nuestra infancia y nos aporte emociones», subraya. Carlin sostiene que los aromas elegidos por los padres en los primeros años de vida acaban condicionando «para siempre» los gustos olfativos. «Como la mayoría de bebés nacidos en los años 80 en Francia, mi madre me solía poner el perfume de Mustela. Por esa razón, el azahar sigue siendo ahora uno de mis olores favoritos. Yo misma usé durante un tiempo la colonia de bebé que elegí para mi primer hijo y me encanta olerla», admite. El 'Chat Perché' se ha convertido en un 'superventas' de los perfumes suaves por su olor a césped recién mojado, gracias a sus notas de almizcle blanco y flor de azahar, pero, sobre todo, porque, pese a dirigirse inicialmente a niños de más de 3 años, tiene una duración similar a los perfumes para adultos.

Que muchas mamás huelan igual que sus pequeños ha convertido, de paso, a 'Baby Cologne' de Suavinex, con un punto empolvado que remite a jardines de musgo, en la colonia más vendida en las farmacias españolas. Las reglas del juego han cambiado y las de bebés, aptas para pieles sensibles y atópicas, se cuelan a diario en oficinas y confirman que no tienen género, pero tampoco edad.