Guía y trucos para usar bien la secadora: ni destroza la ropa ni gasta tanto

Marta Fdez. Vallejo Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Empieza la temporada de frío y lluvia. Y en la que más uso hacemos de las secadoras en casa, sobre todo en las viviendas en las que no hay forma de colgar la ropa en el exterior. El problema es que muchas veces no utilizamos de forma correcta este electrodoméstico y nos pasa factura. No solo en el gasto extra de electricidad, sino también en lo que supone de daño a la ropa, pérdida de tiempo y averías, a veces, carísimas de reparar.

Noticias relacionadas Guía fácil para ahorrar frente la crisis del precios de la energía Trucos para ahorrar con los electrodomésticas «Usarla mal acorta la vida útil del electrodoméstico -una media de 10 años-, puede dejar inservible una prenda y generará un mayor gasto energético. Es importante porque la secadora de ropa es uno de los aparatos que más electricidad consume en el hogar durante su uso», resumen desde el 'Blog de los electrodomésticos'. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recogido unas recomendaciones para sacar chispas a las secadoras. LA CIFRA 27% es el porcentaje de consumidores que tiene una secadora en casa, según un estudio de la OCU. Hay distintos tipos en función de cómo eliminan el agua: si la expulsan hacia el exterior (las de evacuación) o la almacenan en un depósito (de condensación). También hay tecnologías de secado diferentes. Algunas usan el sistema clásico de calor por resistencias, mientras que otras emplean bomba de calor, como los aparatos de aire acondicionado. Consumen 270 kw la hora –hay que multiplicar por el precio del kWh en ese horario–. 1 No la apoye en la pared No pueden quedar pegadas a la pared. Generan calor y, por tanto, necesitan de una buena ventilación para evitar sobrecalentamientos y accidentes domésticos. Lo recomendable es que haya al menos 10 centímetros entre la secadora y las paredes o los muebles. Un error de bulto es colocar la secadora debajo de un armario que utilizamos como despensa porque el calor sube hacia arriba y afecta a los alimentos que guardamos. «Si la secadora deja demasiada humedad en la ropa, una de las razones puede ser porque está mal instalada -¡ojo! también es imprescindible un suelo completamente liso- o porque está en un lugar poco adecuado», advierte la OCU. Necesita una habitación con buena ventilación, donde no haga mucho calor ni mucho frío. «La humedad del aire alarga el proceso de secado y un exceso de calor perjudica al electrodoméstico». 2 Limpiar filtros Para que la secadora sea eficiente es imprescindible limpiar el filtro de pelusas y vaciar el depósito del agua de condensación de forma regular. Es conveniente colocar el filtro bajo el grifo de agua fría de vez en cuando para eliminar restos. El depósito, si es extraíble, también podemos limpiarlo en el grifo. En el caso de que no se pueda extraer, es muy útil pasar un aspirador para limpiar la rejilla de ventilación. «Unos filtros sucios alargan los tiempos de secado hasta un 15%», según han comprobado en la OCU. Y otra advertencia: el agua acumulada en el condensador tiene restos de detergente y suavizante, además de pelusas. Así que no conviene usarla para regar las plantas, por ejemplo. 3 No llenar el tambor Si sobrecargas la secadora, la ropa saldrá arrugada y húmeda. El truco es dejar un 20% libre. «Sobrecargar el tambor de ropa reduce la circulación del aire caliente y aumenta la duración del ciclo de secado. Provoca que la secadora haga más esfuerzo del necesario, lo que significa mayor gasto energético e implica un deterioro de su vida útil», señala María Mata, del 'Blog del electrodoméstico'. 4 Diferenciar tejidos Cada tejido necesita un programa diferente. Además, hay cosas que no debes meter en la secadora: «Las lentejuelas pueden desprenderse y dañar la máquina, las gomas pueden derretirse, la ropa de algodón cien por cien puede encoger a elevadas temperaturas…», precisan desde la OCU. Otro error: si metes una prenda con manchas, el aire caliente fijará la mancha y resultará muy difícil quitarla después. Y si dejas las prendas dentro del tambor mucho tiempo, se volverán a humedecer y cogerán mal olor. En caso de tener que estar un tiempo fuera de casa, se puede usar el programa de inicio diferido para que el final del programa coincida con tu regreso. 5 Trucos que no conocemos Podemos sacarle chispas a la secadora si dominamos todas las funciones que ofrece -dediquemos tiempo a leer las instrucciones-. Muchas secadoras ofrecen un temporizador en frío que sirve para airear la ropa y eliminar los olores. El programa 'eco', aunque tiene una duración mayor, es el que menos energía consume. Y muchos de estos electrodomésticos incluyen ya el programa 'planchado', que deja la ropa sin arrugas, no impecable pero sí lista para guardar en el armario.

Temas

invierno

casa