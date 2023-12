Ideas de regalos para quien tiene de todo

Carmen Barreiro Sábado, 30 de diciembre 2023, 23:10 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

A todos nos gusta acertar con los regalos. Y ver cómo se le ilumina la cara a la persona que lo recibe en cuanto desenvuelve el paquete y descubre lo que hay dentro. Las últimas zapatillas de moda, ese libro que tantas ganas tenía de leer, su perfume favorito, el socorrido jersey... Pero, ¿qué pasa cuando en el amigo invisible te toca ese familiar o conocido que tiene de todo? ¿Que por más que pienses y pienses no sabes qué regalarle porque todo lo que se te ocurre que le puede gustar o hacer ilusión ya se lo ha comprado? No sufras. No eres el único al que le pasa.

De hecho, es una de las mayores preocupaciones de los españoles a la hora de encargar los Reyes. Según un estudio realizado por la plataforma Aladinia, «seis de cada diez encuestados reconocen que no saben qué regalar, ya que piensan que la otra persona tiene de todo». Pues bien, si eres uno de esos pajes que todavía están un poco perdidos, aquí te dejamos una serie de propuestas alternativas para todos los bolsillos... y gustos. Para ecologistas Lápices que se tranforman en abetos y maquillaje plantable Es un opción muy original y sostenible, perfecta para ese amigo muy concienciado con la defensa del medio ambiente. Se trata de unos lápices (Sprout) que se pueden plantar una vez utilizados y de los que brota un abeto, una berenjena, un pepino, un melón o incluso unas hojas de rúcula. También existe la versión maquillaje: delineadores de ojos y cejas de los que nacen flores silvestres. Otra idea muy interesante para regalar estos días son los huertos urbanos. Desde los utensilios para montar tu propio jardín en la terraza o el balcón a una maceta de autocultivo (Elho) para la que apenas se necesita espacio. Suelen ser de plástico reciclado e incluyen depósito de agua e invernadero. Para 'foodies' Degustaciones y un kit para hacer cerveza artesana Los amantes del buen comer y el buen beber son relativamente fáciles de regalar porque la oferta tanto en precios como en productos es muy amplia. Acercarse a una tienda gourmet y dejarse aconsejar por los profesionales suele ser una opción ganadora. Explícale los gustos de la persona a la que quieres sorprender y seguro que encuentras el regalo perfecto. Desde un vino original a ese utensilio de cocina al que le sacará chispas (un decantador, un buen set de cuchillos, una palomitera divertida, una gofrera, unas tijeras para moldear croquetas, piezas de vajilla o cubertería originales, un soplete, una mandolina)... 396 euros es la media que nos gastaremos este año en regalos, según la OCU. También puedes arriesgar un poco más y apostar por propuestas menos conservadoras. Por ejemplo, un kit para hacer cerveza artesana o tu propia ginebra casera; una colección de salsas picantes o de diferentes especias; macetas con plantas aromáticas; los ingredientes para que prepare una receta que le encante; una degustación de tapas en un restaurante; una clase de cocina (ramen, pintxos, platos tradicionales, sushi, postres...); la visita a una bodega;una selección de ibéricos. Las posibilidades son infinitas. Para amantes de la cultura Abono para el cine, clases de guitarra o su festival favorito Si tu amigo o familiar es un cinéfilo empedernido puedes sorprenderle con un abono para ir al cine todas las semanas o la suscripción anual a una plataforma de su género favorito. También puedes regalar entradas para el teatro, conciertos, museos... Y si tu presupuesto te lo permite, cómprale el abono a su festival de música favorito. Le encantará. Otra alternativa con la que seguro que también triunfas son las clases relacionados con alguna de sus aficiones: talleres de escritura creativa, de cerámica, clases para aprender a tocar un instrumento, de pintura, interpretación, fotografía... O la suscripción a alguna de sus publicaciones favoritas: desde medios de comunicación a revistas de arte, diseño, ciencia, moda... Para los que más se cuidan Pruebas de esfuerzo y cofres con lo último en cosmética Puede sonar un poco raro, pero uno de los regalos más prácticos que se le puede hacer a una persona que practica deporte con asiduidad es una prueba de esfuerzo. Muchas veces no se la hacen por desconocimiento, pereza o directamente porque lo consideran un dinero mal invertido. Ya no tienen excusa. El mundo del 'skincare' está cada vez más de moda, así que cualquier producto relacionado con el cuidado de la piel o el maquillaje será un acierto. Las marcas de cosmética son conscientes de este tirón y sacan cada año ediciones especiales de sus productos perfectas para regalar. Desde cofres con todos los artículos necesarios para un rutina facial completa (Gema Herrerías) hasta colores o versiones de los productos más virales que solo salen en estas fechas. Entérate de cuáles son sus cosméticos preferidos y encárgaselos a los Reyes Magos. Aunque ya los tenga, siempre viene bien tener de repuesto. Otra buena idea es regalar experiencias relacionadas con el cuidado: desde una sesión en cabina a un masaje relajante, un cambio de look en una peluquería o una clase de un deporte en el que le gustaría iniciarse. Si la idea es buscar un regalo lo más exclusivo posible, encarga un perfume personalizado. Para los más prácticos Un buen paraguas, un cepillo de pelo y ropa calefactable A veces nos estrujamos la cabeza para hacer regalos muy originales y nos olvidamos de los más prácticos. Estas fechas son una buena oportunidad para regalar artículos clásicos, pero en su versión mejorada. Todos tenemos paraguas, pero muy pocos uno bueno. O un cepillo de pelo en condiciones o unas zapatillas de casa calentitas de verdad... Los frioleros también pueden recibir un regalo práctico más allá de los guantes y la bufanda de toda la vida. Y es la ropa calefactable. A diferencia de las chaquetas y chalecos 'normales', que solo retienen el calor que el cuerpo genera, las prendas con calefacción lo producen por nosotros. En el mercado existen diferentes modelos y su precio varía mucho en función del tipo de batería que usen y el número de zonas que lleven calefacción. Para los más originales Pon su nombre a una estrella o apadrina a un burrito Cuando se te han agotado las ideas, un recurso del que siempre puedes tirar es personalizar el regalo. Una sudadera no es nada original, pero si lleva bordadas las iniciales o un estampado diseñado en exclusiva para esa persona la cosa ya cambia. Un juego de cartas con sus fotografías favoritas es otra opción. De hecho, la mayoría de los regales se pueden personalizar en mayor o menor medida. Desde un neceser hasta una botella de vino, unas zapatillas de deporte o unas piezas de cerámica. Si lo que queremos es ser originales, una idea que suele gustar y sorprender mucho es ponerle su nombre a una estrella. En internet encontrarás un montón de páginas que lo hacen. También se puede apadrinar a un burrito, hacer donaciones a protectoras de animales en su nombre. Las experiencias son el regalo perfecto para las personas que tienen de todo y las posibilidades son infinitas. Desde organizar una tarde de compras en una ciudad diferente a la suya a unas clases de bolos, una tarde de 'escape room', la entrada para ver a su equipo favorito, una noche en un 'glamping', un día de spa... El auge del mercado de productos de segunda mano Cada vez son más las personas que recurren al mercado de segunda mano para comprar sus regalos de Navidad. Juguetes, ropa, móviles, ordenadores, muebles... la lista es interminable. Según un estudio reciente realizado por la plataforma Wallapop, ocho de cada diez españoles comprarán productos reutilizados durante esta campaña navideña y uno de cada tres gastará más dinero en productos de segunda mano en este último trimestre del año que en 2022. «Los dos motivos principales que explican este cambio de tendencia son el ahorro económico y la mayor conciencia medioambiental de los compradores. Aunque es verdad que también existen otros factores de menos peso pero que tienen su importancia como el entretenimiento a la hora de encontrar un objeto concreto o una pieza exclusiva y la tendencia por esta corriente social que arrastra por inercia cada vez a más gente», coinciden Neus Soler y Juan Carlos Gázquez-Abad, profesores colaboradores de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC. En cuanto a la motivación económica, ésta se debe básicamente «a la subida de precios y la inflación experimentada en los últimos meses, unida a la situación laboral de muchas personas que todavía no se han recuperado de la crisis de la covid-19. Está claro que este contexto económico y social ha incrementado de manera significativa la sensibilidad del consumidor al precio de los artículos favoreciendo el mercado de segunda mano», argumenta Carlos Gázquez-Abad. Aunque la concienciación por el medio ambiente se sitúa como el segundo motivo del incremento del mercado de objetos reutilizados, en España aún está lejos del peso que tiene el ahorro económico. Según el estudio de mercado realizado en 2023 por We Are Testers, la motivación de recurrir a la compra de segunda mano por el cuidado del planeta es de un 32%, mientras que sube al 70% cuando se refiere al precio.