Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 23 de septiembre de 2025

¿Eliges el producto más caro, el barato o la opción intermedia?

Ojo al 'efecto señuelo', el truco para que gastes de más

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:43

Escucha la noticia

5 min.

Recuerdas aquel 'yo no soy tonto' que cierta cadena de electrodomésticos utilizaba como eslogan? Tiene mucho que ver con el llamado 'efecto señuelo' que las ... marcas utilizan para hacernos elegir determinados productos -normalmente, lo más caros- sin que nos demos cuenta... es más, lo consiguen haciéndonos creer que somos muy avispados.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio de Arenales, listo para duplicar sus zonas peatonales
  2. 2 Así será el módulo penitenciario del hospital Insular: sala de espera y cinco habitaciones
  3. 3 La Policía Canaria detiene a un joven por llevar 105 gramos de cocaína en su coche en Agüimes
  4. 4 El conflicto de las guaguas se recrudece con nuevos paros totales y el Cabildo de Gran Canaria baraja elevar los servicios mínimos
  5. 5 Sanidad apela a los médicos para que aborten una huelga «sin sentido»
  6. 6 El calor afloja en Canarias tras una semana infernal
  7. 7 El carnicero Ruymán, ante una pena de 24 años de cárcel por presuntamente asesinar a su suegra en San Mateo
  8. 8 Unos 5.000 médicos están llamados a la huelga este martes en Canarias: claves de un conflicto
  9. 9 Carolina Darias, ante la «reorganización» de un «gobierno en descomposición»
  10. 10 Un migrante, obligado a cumplir condena en Gran Canaria por una agresión al «no tener pasaporte en vigor»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 ¿Eliges el producto más caro, el barato o la opción intermedia?

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Eliges el producto más caro, el barato o la opción intermedia?