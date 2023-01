Y tú, ¿dejas propina?

Con la generalización del pago con tarjeta, cada vez se lleva menos dinero en efectivo en el bolsillo y ese cambio de hábitos también se ha notado en las menguadas propinas que los clientes dejan en bares y restaurantes. Ante esta situación, la Comunidad de Madrid ha lanzado una campaña institucional para animar a las personas que acuden a estos locales a arrimar el hombro para llenar el bote de las propinas, ya sea en efectivo o con tarjeta. El anuncio ha levantado mucha polémica porque hay quien entiende que las necesidades de los trabajadores del sector hostelero deben cubrirse con su sueldo y no depender de las gratificaciones de los clientes que, por cierto, no tributan. Para hacernos una idea, el sueldo neto de un camarero en Madrid sin propinas oscila entre 1.200 y 1.300 euros.

«Son las clases de piano del hijo de Elena; el regalo de cumpleaños con el que Roberto ha sorprendido a Concha», dice la publicidad contratada por la comunidad madrileña para que los clientes aflojen el bolsillo. Parece que si no dejas propinas, el chaval de Elena se queda sin extraescolares. ¡Qué presión! ¿Es usted de los que siempre deja unas monedas o de los que no? ¿Y por qué en un restaurante sí y en otro negocio no?

¿Por qué al camarero y no al médico?

En esto parece que puede existir incluso un criterio psicológico común. «Para nosotros, el camarero es alguien que pertenece más a nuestro grupo que el director de un banco, por ejemplo. Y lo es por su posición social, su cercanía y su continuidad en el trato. Nos resulta más fácil identificarnos con el empleado de un restaurante que con un ejecutivo y, por tanto, también buscamos congraciarnos con él. Tendemos a dar propina a profesiones que consideramos de menos nivel por sus ingresos y formación», explica el psicólogo y fundador de Psicosniper Alberto Valle.

Los extranjeros, los que más dejan

En España, el tema de las propinas es voluntario. No existe una normativa que las regule y se da por hecho que forman parte de las condiciones de trabajo de los empleados de la hostelería. Ni hablar de prohibirlas sin causa justificada. Tanto es así que el Tribunal Supremo ya dió la razón en 2017 a los trabajadores de una empresa de restauración que temieron que se las fueran a vetar. El juez consideró la propina como un dinero que se reparte entre todos los empleados del local como premio a su esfuerzo sin hacer ninguna distinción entre ellos.

Según un estudio realizado por Mastercard España, siete de cada diez encuestados asegura dejar una gratificación en bares y restaurantes en función del servicio recibido. Según explican los hosteleros consultados, la mayor cuantía la dejan los extranjeros, acostumbrados a pagarla en sus países de origen: entre un 10 y un 15% del total, que puede suponer en muchos casos un 'extra' al mes de entre 250 a 480 euros. En nuestro país, desde un punto de vista jurídico, ni el establecimiento ni el empleado puede exigir ningún tipo de gratificación.

Cómo funciona en otros países

Fuera de nuestras fronteras, hay en países en los que ya te la incluyen en la factura. En EE UU o Canadá, por ejemplo, forma parte del sueldo del empleado: no es obligatorio dejar propina, pero se trata de una norma no escrita. En la mayoría de restaurante, el tique suele incluir un apartado en el que se especifica la cantidad que se debe dejar como gratificación. Los clientes se pueden negar a dejar propina, pero no suelen hacerlo porque ese 'extra' forma parte del sueldo del empleado.

Según TipAdvisor, un mapa creado por Go Compare para saber cómo funcionan las propinas en cada país, en lugares como Reino Unido, República Checa, México o Cuba son un gesto de educación y agradecimiento casi casi obligatorio. Sin embargo, en otros países resulta incluso ofensivo porque se entiende como una infravaloración del trabajo. Esto pasa en Japón y China, excepto en las regiones de Hong Kong y Macao.

En Hungría y Polonia, ese 'extra' se deja a todos los profesionales que realizan la prestación de un servicio: camareros, pero también taxistas o dentistas. Si va a dejar propina en Alemania o Turquía debe hacerlo en mano y nunca dejarla sobre la mesa. En Holanda, Finlandia, Islandia o Dinamarca, la propina viene reflejada en la cuenta como 'tasa de servicio'.