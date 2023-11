Ojo con comprar 'online' por la noche: somos más débiles ante el 'marketing'

El devastador efecto FOMO

¿Alguna vez ha sentido necesidad de comprar algo nada más recibir la promoción o se ha sentido mal por no poder hacerlo? No es el único, es lo que se conoce como Fear of Missing Out (FoMo) o, traducido al castellano, miedo a perderse algo o a dejarlo pasar. Es una técnica de neuromarketing tradicional pero que en las redes se ha amplificado mucho. «Son mensajes que nos causan cierta ansiedad por consumir aquello que promocionan y que, a menudo, son ofertas limitadas en el tiempo o en unidades», detalla Antonio Tena, docente de ICADE. Y aunque todos somos objetivo de esta técnica, en los millenials hace especial mella. Según un estudio de la firma de relaciones públicas canadiense Citizen Relations, seis de cada diez jóvenes de esta generación hace sus compras presionados por el FoMo.