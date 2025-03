Optimiza tu compra: la técnica de 20 minutos que no te hará olvidar nada

Para la organizadora profesional Pía Nieto, «una buena compra para una familia con niños no necesita más de 20 minutos». Y no solo es que ... lo piense, sino que ha ideado todo un plan de actuación en el que incluye desde la elaboración de una exhaustiva lista de la compra hasta cómo colocar los productos en la cinta transportadora o en el maletero del coche para ganar tiempo. La idea es exprimir al máximo nuestra visita semanal o quincenal al supermercado para salir de allí con absolutamente todo lo necesario y sin tener la sensación de que se nos olvida algo o que hemos malgastado media tarde dando vueltas por el mismo pasillo.

Lista de la compra

Una de las claves para optimizar el tiempo que pasamos en el supermercado es hacer una lista de la compra. Resulta obvio, pero en este punto solemos meter la pata. El truco de Nieto para llevar una buena gestión de la despensa y saber en tiempo real lo que nos falta «es colocar una plantilla con un bolígrafo en un lugar visible de la cocina para que cada vez que algo esté a punto de terminarse o se coja la última unidad, se apunte», precisa la autora del libro 'Manual para organizar tu casa' (Ed. Arcopress).

Otra de sus recomendaciones para una compra eficaz y ajustada al presupuesto es tener una lista con los consumos promedios de cada producto. «Por ejemplo, si en tu casa se consume medio kilo de arroz a la semana, ya sabes que cada quince días tienes que comprar un kilo. Haz esto con todos los alimentos básicos y añade los productos de higiene y limpieza».

El circuito del supermercado

«Cuando hablo de esto, mucha gente piensa que estoy fatal. Pero no es así, lo que hago es organizarme para saber por dónde empezar. En el supermercado no debemos ir a tontas y a locas porque se pierde mucho tiempo. Párate en la entrada, comprueba tu lista y diseña un circuito en tu cabeza». La propuesta de la experta es empezar por los lugares en los que hay que hacer cola como, por ejemplo, la pescadería o la carnicería.

«Coloca las bolsas a un lado del carro porque tendrás que moverlas cuando metas productos más pesados. Antes de avanzar, visualiza el orden en el carrito o en la cesta para que los alimentos o productos más delicados no se estropeen. Si no quieres hacer cola –prosigue–, entonces empieza tu recorrido por los productos envasados más pesados: detergentes, botellas, cajas de leche, sacos... Después sigue por los alimentos frescos y termina por los congelados».

En la caja

La manera en la que colocamos los productos en la cinta transportadora antes de pagar también nos puede ayudar a ahorrar tiempo. «La descarga tiene que ser ordenada. Procura facilitar el acceso a los códigos de barras para que su lectura sea más sencilla. No te pares, aprovecha ese momento para ir a recoger tu carrito o para ir colocando las cosas en el carro del supermercado. Hazlo de manera inteligente para facilitar su descarga en el maletero del coche».

Del carro al maletero

Este paso es «muy interesante» y puedes hacerlo de dos maneras. O bien por conceptos (alimentos de despensa, frescos, congelados, higiene, limpieza, mascota...) o por peso. «Este último sistema es más lento porque implica reorganizar la compra dos veces: para colocarla en el coche y después en casa. Personalmente, aconsejo clasificarla por conceptos, aunque el peso no vaya tan bien distribuido. Eso sí, compra bolsas adecuadas para facilitar la carga en el coche y la descarga en casa», recomienda la organizadora profesional.

Y finalmente... a la despensa

Una vez en casa, continúa la operación supermercado con la descarga y colocación de toda la compra. «Los productos no solo deben tener su lugar asignado sino también su posición de salida o visualización: los carteles siempre mirando hacia ti. Son pequeños gestos que no llevan tiempo, pero al final te ahorran mucho y vemos mejor lo que tenemos». Otro consejo de profesional: «No apiles, pon los paquetes y envases en vertical para que no se chafen ni se rompan los envoltorios. Y como ocupan más espacio, comprarás menos».