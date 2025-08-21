Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Catalín montando el espeto de sardinas.

Catalín Agape Espetero

Un verano a la última
«Somos capaces de convertir la plata en oro»

Catalín Agape

Lleva 22 años cocinando espetos en Málaga y ha visto de todo: «Hasta mojar una sardina en café»

Cristina Pinto

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:04

Catalín Agape, 'Cata', sabe cómo convertir la plata en oro. Tiene 47 años y lleva 22 años haciéndolo todos los días. Es todo un experto ... en la materia. La plata, en este caso, son las sardinas. El oro reluce tras el arte de hacer el espeto, símbolo malagueño por excelencia. Cada mañana, antes de ponerse ante la barca y espetar hasta cincuenta kilos de sardinas, Catalín ayuda a sus compañeros a colocar las sombrillas y las mesas del chiringuito Las Acacias, donde trabaja desde hace veinte años. Luego, intentando evitar las altas temperaturas que le esperan durante el día, pide que esta entrevista sea dentro del local, a tan sólo unos metros de su barca para espetar, pero con el placer del aire acondicionado que tanto añora cuando convierte la plata en oro, ese momento en el que la sardina cruda pasa del color plateado al dorado tostadito gracias a esta técnica culinaria 'malaguita'.

