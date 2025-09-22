¿Deberías cambiar el perfume según la época del año? El perfume es una forma de expresión personal que acompaña cada momento del día. Por ello, al igual que cambiamos la ropa con el paso de las estaciones, también conviene revisar los perfumes que usamos en verano o en invierno, ya que el clima influye directamente en cómo se perciben las fragancias

¿Hay perfumes mejores según la época del año?

Durante el invierno, los perfumes más intensos y cálidos se funden con la piel y resultan reconfortantes. En cambio, en verano el calor potencia las notas olfativas, lo que puede hacer que un perfume demasiado fuerte se perciba invasivo. Por ello, optar por colonias de mujer más frescas y ligeras es la mejor decisión para sentirse cómoda y a gusto en cualquier ocasión.

Los aromas más recomendados para el verano

En los días calurosos, las colonias de mujer que triunfan son las que transmiten frescor, energía y ligereza. Algunas de las familias olfativas más apropiadas para esta estación son:

Las colonias que más triunfan: Cítricos

La bergamota, el limón o la mandarina aportan un frescor chispeante que se asocia a vitalidad y dinamismo. Son perfectas para empezar la jornada con energía.

Acuáticos

Evocan la brisa marina y la sensación de pureza. Estas fragancias son muy buscadas en colonias de mujer para quienes disfrutan de aromas limpios y discretos.

Florales suaves

El jazmín, el lirio, la flor de loto o la peonía son notas delicadas, ideales para el día a día en ambientes calurosos.

Frutales ligeros

La manzana, la pera o las frutas rojas, aportan un aire juvenil y divertido sin resultar demasiado dulce.

Estas familias olfativas se adaptan mejor al verano porque se perciben frescas, no saturan y acompañan el ritmo más activo de la temporada.

Cómo elegir el perfume adecuado según la estación

La elección del perfume para mujer también depende de la intensidad de la fragancia. En verano, lo más recomendable es optar por fórmulas más ligeras, como eau de toilette o colonias, que ofrecen un halo sutil y refrescante. En invierno, en cambio, se puede apostar por eau de parfum más intensos, con notas amaderadas, especiadas o dulces que transmiten calidez.

Otro consejo útil es aplicar el perfume en puntos estratégicos donde la piel transpire menos, como detrás de las orejas o en la parte interna de las muñecas. De esta forma, el aroma se mantiene durante más tiempo sin resultar excesivo.

Encuentra tu aroma perfecto

Si estás pensando en renovar tu fragancia o añadir una nueva, lo ideal es probar diferentes opciones y comprobar cómo se adaptan a tu piel y a la estación del año. Cada persona tiene una química única que influye en el resultado final del perfume. Explora las familias olfativas que más te atraigan y decide cuál encaja mejor con tu día a día.

En la actualidad, existe una gran variedad de opciones en el mercado para que puedas encontrar la colonia perfecta para cada temporada. Solo se trata de atreverse a utilizar aromas nuevos y escoger cuando utilizarlos, puede ser para ir a trabajar, una cena romántica o un evento especial.

