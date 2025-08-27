Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 27 de agosto de 2025
Iván 'Guirimbi' poniendo música. La Madriguera

Iván 'Guirimbi' Barman y Dj

Un verano a la última
«Un bar de rocanrol hace palpitar la ciudad»

Iván 'Guirimbi' ·

Se define como «musiquero», le gusta la buena música y jamás le veremos pinchando «reguetón y 'bustamantadas'»

J. Sainz

Martes, 26 de agosto 2025, 23:04

Cuando uno siente esa pasión por compartir la música, tiene dos opciones: pinchar en fiestas o llevar un bar de rocanrol. Iván 'Guirimbi' hace ambas ... cosas desde Logroño con una certeza: «Hay más buena música en el mundo que mala».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre en estado grave tras caerle encima un palé con barriles de cerveza
  2. 2 Indestructible Amatucci: en el césped pese al drama familiar que ha vivido
  3. 3 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 «No podemos salir de Santa Catalina con picaduras»
  5. 5 El Ayuntamiento actúa ante la presencia de ratas en el paseo de la playa de Las Canteras
  6. 6 Un menor y un hombre heridos de gravedad en el vuelco de un vehículo
  7. 7 Rescatan a dos de cuatro cachorros abandonados con su madre en el barranco de Silva
  8. 8 Tres que no valían y que ahora lucen y tiran del carro
  9. 9 «Me tiré las manos a la cabeza con el gol de Clemente. Maradona lo hizo por la derecha y Enrique por la izquierda»
  10. 10 UD-Málaga: cuándo y dónde ver el partido de la tercera jornada

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «Un bar de rocanrol hace palpitar la ciudad»

«Un bar de rocanrol hace palpitar la ciudad»