Eva Ugarte: «Me pondría más pelo en las cejas, a lo Luis Tosar»

Eva Ugarte (Madrid, 38 años) ha ido, poco a poco, construyendo una sólida carrera interpretativa. Pizpireta e inteligente, su salto a la fama llegó de la mano de Berto Romero, en 'Mira lo que has hecho', aunque para entonces ya había destacado en series como 'Velvet' o 'Bajo sospecha'. Con varios largometrajes a sus espaldas, Ugarte estrena 'Por los pelos', la última comedia de Nacho G. Velilla, acerca de tres hombres que viajan a Turquía para ponerse pelo. En la cinta da vida a Inma, una esposa controladora, dispuesta a cualquier cosa por cambiar a su marido.

-Estrena 'Por los pelos'. Huele a comedia casposa...

-Yo creo que cuanto más pelo más caspa hay (ríe). A mí me huele a comedia necesaria. Teníamos que reírnos ya de esto. Siempre se ha hablado más de complejos en el terreno femenino, pero no tanto en el masculino, y al final es una gran excusa para hablar de temas tan delicados como la autoestima.

-Espero que no se parezca en nada a su personaje.

-No, no tengo nada que ver con Inma, pero sí reconozco lo sanador que tiene esta profesión, que es que no puedes juzgar a un personaje porque entonces no lo vas a encarnar. Creo que todos tenemos una Inmaculada dentro, más dormida o más despierta, que representa mucho la presión social y la ambición mal entendida. Me he divertido mucho porque va en contraposición a los personajes que vengo haciendo, más amables.

-¿Ha estado en alguna relación tan tóxica como la que se vislumbra en la película?

-No, gracias a Dios, bueno, y también a mí, porque he elegido. Sí he tenido alguna relación más controladora, pero es verdad que con la edad y la experiencia voy marcando cada vez más los límites.

-¿La veo en el cine o me espero al 'streaming'?

-Tienes que ir al cine. El cine está fresquito y tiene este privilegio que es poder estar una hora y media sin tocar el móvil. Aparte, es una comedia y la sala se convierte en un baño de risas. Si te quieres dar un buen viaje con una película tiene que ser en una sala de cine.

-¿Qué opina de la gente que va a Turquía a ponerse la cabeza como las muñecas de Famosa?

-Me parece maravilloso. Si te hace feliz ponerte pelo, pues ya está. Además, Estambul es de las ciudades más bonitas en las que he estado y luego está esa idea que tan bien refleja la película de vivir el complejo junto a los demás.

-Y usted, ¿dónde se pondría pelo?

-Me pondría más en las cejas. Me encantan las cejas con mucho pelo, muy pobladas.

-¿A lo Luis Tosar?

-A lo Tosar. La verdad es que nunca tengo que depilármelas. También te digo que nunca me he quitado el bigote y eso me encanta.

-¿De dónde se lo quitaría entonces?

-El que más me molesta a mí es el que sale en los deditos de los pies. Una vez al año me paso la cuchillita y me hago una pequeña herida, así que ese yo lo eliminaría por completo (ríe).

-Se acerca ya a los cuarenta, esa etapa en la tradicionalmente decían que la mujer desaparecía del audiovisual. ¿Le inquieta?

-Eso está pasado de moda. Tu me estás viendo, tengo 38, pero parecen 28 y en ese sentido soy una privilegiada. Pero creo que estamos en un momento muy positivo para la mujer donde ya se está viendo que hay todo tipo de papeles para la mujer y muchos más roles en la industria.

-Trabajan con las emociones y la fina línea que separa la verdad de la mentira. ¿Me ha mentido en algún momento hoy?

-Todos, en alguna medida, mentimos sin darnos cuenta y sin ser conscientes. Si te la he soltado, no he sido consciente ni ha sido adrede, pero eso nunca lo sabrás (ríe).