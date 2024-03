Este es el efecto que crean las pelis de miedo en tu cerebro

Ver una peli de terror es probablemente uno de los entretenimientos más populares de todos los tiempos. Nos gustan. No podemos resistirnos a ese plan, sobre todo si se hace en compañía. 2017 fue el año en que este género recaudó más dinero en toda la historia: nada menos que 800 millones de dólares en EE UU gracias a títulos como 'It' o 'Déjame salir'. En 2022, se ganó menos dinero, pero se hicieron más filmes. Y algunos recibieron premios de público y crítica.

¿Qué tienen para ser tan atrayentes? ¿Somos sádicos? ¿Masoquistas? «Hay varias perspectivas sobre por qué nos gustan y ninguna va ganando el debate», advierte el psicólogo Carlos Pitillas. Quizá porque todas son ciertas o tienen su verdad. La primera viene de la mano de la neurociencia. pero no desconecte, que no es nada aburrida. El cine de miedo nos conquista de la misma manera que lo hace una montaña rusa. «Expone a nuestro sistema nervioso a dosis controlables de ansiedad», prosigue el experto.

Algo muy parecido a cuando nos montamos en el Dragon Khan. Se ha comprobado que en esos instantes nuestro cuerpo sufre una descarga de hormonas; entre ellas, adrenalina, que genera una excitación, y endorfinas, que nos produce placer. Hay una «respuesta fisiológica». En el caso de las pelis, nos enfrentamos a situaciones desagradables pero con una premisa: en el fondo sabemos que son irreales y que las tenemos controladas. Y por tanto, nuestro cuerpo se lo toma como un «entrenamiento para enfrentarse a nuevos peligros en la vida real», apoya Pitillas.

Otra línea que explica que nos seduzcan las producciones de terror tiene que ver con el psicoanálisis. «El cine en general refleja cosas de nuestro inconsciente y nos gusta encontrarnos con ellas en la pantalla», prosigue el psicólogo.

– ¿Y el de terror en concreto?

– Podría canalizar algunas aspectos de nuestra vida interna, como la agresividad, el miedo a la muerte... Cosas de las que es difícil hablar. Sin embargo, nos da un canal para hacerlo de forma segura.

Y luego hay una tercera vía, que es la que integra estas dos visiones. Las pelis de miedo «hablan sobre lo que los seres humanos hacen cuando han sufrido. Tiene algo de catártico». Esto es:nos podemos identificar con esos personajes que se enfrentan a su pasado, a algo que les ha dolido mucho, y deben resolverlo.

Pero ojo, porque aunque digamos que nos gusta el miedo, en realidad no es así, lo que nos gusta son las pelis sobre él. ¿Por qué? «Por lo que se denomina el contrato de ficción. Eso que vemos no ha pasado ni está pasando en la realidad. Nos da sensación de control y hace que sea menos peligroso».

¿Y si me da la risa...?

Ahora bien, no nos atrae cualquier filme de miedo. A veces, más que llorar o gritar, nos hace reír. ¿Acaso somos unos insensibles? En absoluto. «Como usa metáforas muy exageradas por definición es verdad que si no se manejan bien tienen un efecto ridículo», describe Pitillas. De hecho, «hay mucho cine de terror muy malo, de sustos gratuitos, de tiburones gigantes, muy taquillero, muy adolescente...». Son productos más relacionados con la rentabilidad y con vivir emociones al más puro estilo 'Play Station'. No es nada negativo, pero no son las que nos remueven por dentro y nos atan a la butaca de puro impacto.

Las piezas que hacen eso son otras. 'Cisne negro', 'Los otros', 'Psicósis'... son lo que ahora los expertos llaman «terror elevado». Es más artístico y también más profundo. «Retratan bastante bien los traumas, la angustia que supone contactar con partes de tu historia muy difíciles». Y también «cómo a veces intentamos defendernos de eso, no hacer este trabajo».

Una de esas metáforas recurrentes es la del fantasma que persigue al protagonista de la historia: «El primer movimiento frente al trauma es no mirar. Pero si algo acaba siendo muy traumático, vuelve». Y es lo que hacen esos espíritus. Hay otras imágenes: cuando alguien cierra el sótano o cambia de ciudad tras un suceso... «Son códigos que nos reconectan con nuestros propios traumas, nos hacen revivir algunos aspectos de ellos».

Ahora bien, cuidado, porque pasar miedo, sentir esa ansiedad, puede tener consecuencias:«No es necesariamente terapéutico», apunta Pitillas. En víctimas de una experiencia traumática reciente o en personas con un estado emocional desbordado no es lo más recomendable.