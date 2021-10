Pero... ¡si ni siquiera es la peor del grupo!

Lo de elegir la peor canción de la historia es más un juego que otra cosa. Por mucho que nos horrorice algo que escuchamos por la radio, sabemos perfectamente que siempre habrá cosas peores, espantos sin nombre, engendros inconcebibles que ni siquiera logramos imaginar. Pero, en fin, tiene su punto divertido afirmar de un tema que es lo peor de lo peor, aunque, normalmente, lo que se quiere decir es que resulta impropio de sus autores, porque en estas listas se suele acabar hablando de gente muy ilustre, no de bandas maqueteras de Talavera de la Reina. Un ejemplo evidente: tanto 'Imagine', de John Lennon, como 'Ob-La-Di, Ob-La-Da', de los Beatles, han aparecido en listados de este tipo: la segunda, de hecho, acabó en cabeza de una encuesta de la compañía estadounidense Mars y tiene el refrendo de que –según dicen– el propio Lennon la detestaba. Pero todos sabemos que ni es la peor canción de la historia (¿recuerdan 'La Ramona', por ejemplo?), ni siquiera es la peor canción de los Beatles, una salvedad que resulta aplicable a muchos de los títulos que irán apareciendo en los siguientes párrafos.

Cuando lo dice la propia vocalista

Lógicamente, en las listas de peores canciones de la historia nunca faltan artefactos con vocación humorística: ahí está '!aaaH-aH ,yawA eM ekaT oT gnimoC er'yehT', un tema sesentero que en realidad es otra canción ('They're Coming to Take Me Away, Ha-Haaa!', claro) reproducida al revés. También suelen asomar en el debate infecciosos himnos infantiles como 'Crazy Frog' o 'Baby Shark'. Pero lo que más cuenta son los pasos en falso de figuras relevantes: '(You're) Having My Baby', de Paul Anka, se impuso en un sondeo organizado por la CNN; 'Ebony and Ivory', de Paul McCartney y Stevie Wonder, arrasó en la competición de peores dúos que promovió la BBC; 'We Built This City', de Starship, es un sospechoso habitual en todas estas votaciones, aunque algunos ni siquiera entendamos por qué (vale, la propia Grace Slick ha dicho que es «la peor de la historia», y eso que la canta ella), y el 'Achy Breaky Heart' de Billy Ray Cyrus ha quedado primero o segundo en varios listados, bien escoltado por otros hitos noventeros como 'Ice Ice Baby', la versión de 'Could It Be Magic' de Take That o (cuidado, no lo piensen mucho, que acabarán cantándola) el 'Barbie Girl' de Aqua.

Tres minutos y medio de fama

En realidad, uno se acaba dando cuenta de que, a menudo, es la saturación lo que nos lleva a detestar canciones. Seguramente eso es lo que empuja a clásicos comerciales como 'We Are The World' o 'Don't Worry, Be Happy' hasta estos pelotones de los torpes. Y qué decir de 'You're Beautiful', aquella balada que se perpetuó en las ondas y los cerebros allá por 2005 y que ha sido votada en alguna ocasión como «la más irritante» de la historia: su autor e intérprete, James Blunt, compensa ahora a la humanidad en su nuevo papel como uno de los reyes cómicos de Twitter. A un 'hater' que se mofó de sus quince minutos de fama, le respondió que le bastaron tres y medio, los que dura su 'hit'.

Gaitas, una soprano y letras de cowboys

Claro que criticar al prójimo y reírse de sus peores momentos es muy fácil. Mucho más mérito tiene sentarse a componer una canción voluntariamente repelente, y aún más hacerlo con enfoque 'científico'. En 1996, tras encuestar a 500 personas sobre las cosas que más les gustaban y más les disgustaban en la música, Dave Soldier y Nina Mankin compusieron 'la canción más deseada' y 'la canción menos deseada', que es la que nos interesa aquí. Entre los rasgos que extrajeron de su sondeo y emplearon para darle forma están los siguientes: larga duración, instrumentos como la gaita y la tuba, «una soprano de ópera que rapea y canta música atonal, jingles publicitarios, eslóganes políticos y música de ascensor», coros infantiles y letras sobre cowboys. «De toda la población mundial, menos de 200 individuos disfrutarán con esta pieza», aseguran. Pero, en realidad, acaba siendo muchísimo más entretenida que la canción más deseada.