¿Usas Bizum? Esta información te interesa

Bizum ha cambiado por completo la forma que tenemos de pagar y las transacciones entre varias personas se han convertido en algo tan sencillo como desbloquear la pantalla y teclear unos números. Nos ha facilitado la vida al ahorrarnos los intercambios de dinero en metálico para solventar deudas y salir es mucho más sencillo cuando lo paga uno y se hacen cuentas. Pero ahora la plataforma ha lanzado una importante alerta que afecta a sus múltiples usuarios.

Hace tan solo unos días, el propio Banco de España avisaba de manera urgente a todos los ciudadanos que empleen Bizum como método de pago, advirtiendo sobre un fallo que puede salir especialmente caro si no se tiene en cuenta.

No cabe duda de que una de las principales ventajas de Bizum es la inmediatez. Haces el pago, envías el dinero y la persona lo recibe al instante. No obstante, hay que ir con mucho cuidado y revisar todo bien antes de dar la orden de pago, ya que este tipo de operaciones son irrevocables. Es decir que una vez lo mandes, no podrás cancelar la transferencia, tal y como advertía el Banco de España.

Ahora, Bizum advierte en su portal web sobre otro importante detalle a tener en cuenta sobre el uso de la aplicación: tu número de teléfono tan solo puede ir vinculado a una única cuenta bancaria. Así que si una vez asociada, deseas cambiar a otra entidad, en lugar de añadir otra deberás cambiarla. Para ello tendrás que hacerlo desde la app de la misma, accediendo al área Bizum y aceptando realizar el cambio cuando la plataforma te lo pregunte.

Eso sí, una misma cuenta bancaria puede estar asociada en diferentes Bizums, por lo que si compartes una con tu pareja o algún familiar, podéis tenerla ambos vinculada en vuestro teléfono para realizar el pago mediante la app.