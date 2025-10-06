Así puedes configurar Google Discover para seguir todas las noticias de CANARIAS7: paso a paso y de forma sencilla Google está cambiando la forma en la que aparecen las noticias en los móviles, con una función que permite seleccionar tus medios favoritos y asegurarse de tener siempre las noticias de CANARIAS7 a mano | Seguir a CANARIAS7 es muy sencillo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 6 de octubre 2025, 15:54 Comenta Compartir

¿Qué es Google Discover? Es una herramienta de Google que ofrece a cada usuario noticias y contenidos adaptados a sus intereses. Desde que empezó a funcionar, su importancia ha crecido hasta convertirse en una de las principales vías de acceso a la información desde el móvil. Con solo deslizar la pantalla a la derecha, los lectores encuentran un flujo continuo de artículos, vídeos y publicaciones en redes sociales seleccionados en función de sus hábitos de navegación y preferencias.

Hasta ahora, la selección de esas noticias dependían de un algoritmo, pero desde el pasado mes de septiembre, hay una novedad importante: los usuarios tienen la posibilidad de seguir directamente a los medios de comunicación desde Google Discover, de forma que las publicaciones aparezcan con mayor frecuencia y prioridad. Con esta novedad, los usuarios disponen de un mayor control sobre las fuentes que desean ver en primer plano dentro de la aplicación.

De esta forma, todos nuestros lectores pueden hacer que Discover muestre las publicaciones de CANARIAS7 de forma prioritaria en sus móviles, simplemente siguiendo al diario.

Cómo seguir a CANARIAS7 en Google Discover

Configurar la herramienta para seguir a CANARIAS7 es sencillo: basta con iniciar sesión con una cuenta de Google, entrar en el perfil de Google de CANARIAS7 desde el móvil, y pulsar el botón '+ Seguir en Google'. A partir de ese momento, nuestras noticias tendrán más visibilidad dentro del 'feed' personalizado de Discover, para que no te pierdas la información más actualizada.

Además, los usuarios pueden mejorar su experiencia ajustando el contenido que reciben. Cada tarjeta incluye en la parte inferior derecha un menú de tres puntos (junto a los iconos de 'Me gusta' y 'Compartir'), desde donde es posible indicar si una información interesa, no interesa o si se desea ver menos contenido de ese tipo.