Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Íñigo Royo

Una nueva caída de Cloudflare deja varias webs sin funcionar

La plataforma de viodellamada Zoom es la que más incidencias ha registrado como consecuencia de este problema

C. P. S.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 09:41

Comenta

La multinacional estadounidense de infraestructura web y ciberseguridad Cloudflare está experimentando, de nuevo, un fallo a nivel global que ha dejado sin funcionar numerosas páginas webs y plataformas en todo el mundo. Las que más incidencias están registrando son Zoom y Canva. Es la segunda vez en dos semanas que esta empresa experimenta problemas.

La compañía señala que están «investigando problemas con el Panel de Control de Cloudflare y las APIs relacionadas». «Los clientes que usan el Dashboard / las APIs de Cloudflare se ven afectados, ya que las solicitudes pueden fallar y/o pueden mostrarse errores». Las primeras webs en experimentar fallos provocados por la caída de Cloudflare han sido la herramienta de diseño y publicación online Canva y el servicio de videollamadas Zoom.

Poco después, han comenzado a notificarse fallos también en servicios en línea de videojuegos como Valorant, Fortnite, League of Legends o Epic Games Store.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  2. 2 Muere al volcar su turismo en San Bartolomé de Tirajana
  3. 3 La calima viene para quedarse: la Aemet advierte sobre el puente de diciembre en Canarias
  4. 4 Vecinos de Santa Catalina exigen que se desmonte la feria: «La Navidad estridente no es paz, salud ni empatía»
  5. 5 La Guía Repsol premia a las monjas de un pequeño municipio de Canarias por sus truchas de batata
  6. 6 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  7. 7 Fallece Enrique Delgado, presidente de Yecasa y Gramelcan, el primer grupo granelero de Canarias
  8. 8 Las Palmas de Gran Canaria abre las puertas a la Navidad
  9. 9 Condenan a un hombre a 7 años de cárcel tras encontrar un kilo de cocaína en su coche
  10. 10 Darias asegura que la feria de Navidad respetará el descanso de los vecinos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una nueva caída de Cloudflare deja varias webs sin funcionar

Una nueva caída de Cloudflare deja varias webs sin funcionar