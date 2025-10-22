Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sundar Pichai, CEO de Google, con uno de los ordenadores cuánticos de la compañía. Google Quantum AI

Google asegura haber alcanzado «la ventaja cuántica práctica»

El gigante del buscador desarrolla un algoritmo capaz de resolver problemas 13.000 veces más rápido que el segundo ordenador convencional más potente del mundo

Jon Garay

Jon Garay

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:33

Comenta

En la carrera por liderar el desarrollo de los ordenadores cuánticos, IBM y Google se han destacado como dos de las empresas líderes en un ... campo que promete revolucionar sectores como la fabricación de nuevos medicamentos, el sector financiero o la criptoseguridad. La primera acaba de instalar en San Sebastián el IBM System Two. La segunda ha anunciado este miércoles que ha alcanzado ya «la ventaja cuántica práctica».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  2. 2 Muere Francisco Sánchez, fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias
  3. 3 El tropiezo del sendero de Las Coloradas al Confital por 60 metros de ladera
  4. 4 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
  5. 5 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  6. 6 El sabor de Arinaga que conquista Guanarteme a golpe de hamburguesa artesanal
  7. 7 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  8. 8 La viñeta de Morgan de este miércoles 22 de octubre
  9. 9 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
  10. 10 El Louvre no es el único: Gran Canaria también vivió su propio robo de película

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Google asegura haber alcanzado «la ventaja cuántica práctica»

Google asegura haber alcanzado «la ventaja cuántica práctica»