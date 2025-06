Zeben Ramos continúa «estable dentro de la gravedad» tras el atropello que sufrió en Arucas La madre del futbolista de Las Palmas C agradeció las muestras de cariño de familiares y allegados, después de que su hijo fuera ingresado de urgencia en el Hospital Doctor Negrín el pasado lunes| El canterano amarillo continúa en coma inducido

Imagen de Zeben Ramos con la camiseta de Las Palmas C.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 11 de junio 2025, 13:12 | Actualizado 13:25h.

Tras ser ingresado de urgencia el pasado lunes, el futbolista de Las Palmas C, Zeben Ramos, permanece «estable dentro de la gravedad», según ha reconocido su madre a los amigos y allegados de la familia, en el Hospital Doctor Negrín de la capital grancanaria, manteniéndose en coma inducido después de sufrir un traumatismo craneoencefálico severo al ser atropellado por un vehículo en la entrada de El Puertillo (Arucas).

Cabe recordar que el canterano amarillo fue traslado al recinto hospitalario en estado crítico, siendo operado en la noche del lunes tras ser asistido en el lugar por el personal sanitario del SUC, que logró estabilizarlo.

«Muchísimas gracias; está dentro de la gravedad estable y a esperar que vayan pasando los días. Lo siento por no contestar antes pero no he podido. Muchas gracias por el cariño y el apoyo», señaló su madre en un mensaje masivo a familiares y personas cercanas a Zeben.

Natural de Gáldar, Zebensui ha contado en su particular currículum deportivo de un prolífico número de clubes, entre el San Isidro, la UD Guía, el Acodetti e incluso la SD Huesca, antes de debutar en la Segunda RFEF con la UD San Fernando. Posteriormente vistió la camiseta del Becerril, Atalaya y la UD Villa de Santa Brígida, antes de recalar en el equipo amarillo para defender los objetivos de Las Palmas C.