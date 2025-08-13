El vuelco de un tráiler en el muelle genera atascos Las Palmas de Gran Canaria
El vehículo de grandes dimensiones viró en la rotonda de acceso a la zona Franca del Puerto de La Luz, a la altura de la gasolinera
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:45
Un tráiler de grandes dimensiones ha volcado este miércoles en la rotonda de acceso a la zona Franca del Puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, a la altura de la gasolinera. El accidente ha provocado importantes retenciones en los accesos al muelle. Los servicios de emergencia acudieron al lugar para asegurar la zona y restablecer la circulación.
