Imagen del vuelco en la rotonda del muelle.
Imagen del vuelco en la rotonda del muelle. Cober

El vuelco de un tráiler en el muelle genera atascos Las Palmas de Gran Canaria

El vehículo de grandes dimensiones viró en la rotonda de acceso a la zona Franca del Puerto de La Luz, a la altura de la gasolinera

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:45

Un tráiler de grandes dimensiones ha volcado este miércoles en la rotonda de acceso a la zona Franca del Puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, a la altura de la gasolinera. El accidente ha provocado importantes retenciones en los accesos al muelle. Los servicios de emergencia acudieron al lugar para asegurar la zona y restablecer la circulación.

En actualización

Los periodistas de CANARIAS7 están trabajando para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil.

