Los vecinos afectados por el incendio de la calle Miguel Rosas, aún en shock: «Gracias a Dios no fue a más»

A pesar de que el incendio declarado en la calle Doctor Miguel Rosas dejó tras de sí un balance de 12 heridos, entre ellos un menor y una persona grave, varios vecinos del inmueble coinciden en que el fuego, declarado en la madrugada de este miércoles, pudo haber sido peor aunque «gracias a Dios, no fue a más», al mismo tiempo que la impresión de la mayoría de ellos es que el origen fue «intencionado».

«Me enteré por el olor del humo», aseveró Álex Navarro. «Estaba viendo la tele en mi casa tan tranquilo hasta que abrí la puerta y vi toda la humareda. Gracias a Dios, no fue a más. Toqué a la puerta de los vecinos que fueron desalojando sus viviendas de manera tranquila», afirmó con relativa serenidad.

En su opinión, «había un cúmulo de muebles en el bajo que tuvo que prenderse fuego.... o alguien lo encendió, y de ahí las llamas subieron por gran parte de la fachada«, detalló sacando sus conclusiones tras lo vivido en una intensa madrugada.

Afortunadamente, su pareja, Estela Mari, no se encontraba en esos momentos en la vivienda: «Eran aproximadamente las dos y media de la madrugada cuando me dijeron que se había prendido fuego el edificio. Me vine lo antes posible pero la policía habia acordonado la zona y no me dejaban entrar».

Fue entonces cuando trato de ponerse en contacto con Navarro: «Llamé a mi pareja y me dijo que estaba aún dentro. Le pedí que bajara lo antes posible«. A su juicio, y ante esa acumulación en el local en la planta baja, Estela consideró que alguien «tuvo que prenderles fuego a esos muebles», si bien todavía no se han aclarado más detalles de la investigación.

