El valor del turismo, más allá de lo económico

Todos los día amanecen de manera diferente. El día tranquilo de sol y playa que esperaba Javier Fernández se truncó de manera fatal la mañana del 12 de agosto en Adeje. Decido a colocar las toallas y preparado para un reconfortante desayuno en su hotel, a eso de las 8 de mañana, oyó los gritos desesperados de Iván, un pescador local que pedía auxilio , al grito de «mi amigo se ha matado» Salió del hotel con la rapidez que da el carácter resolutivo decidido a brindar la ayuda que cualquier ciudadano ejemplar haría.

Acuden corriendo al lugar de los hechos, la playa de las Salinas, junto a un turista alemán y su Golden retriever negro y allí se encuentran al pescador canario llamado Óscar, gravemente herido en el agua, donde fatalmente había caído.

Javier Fernández llama inmediatamente a emergencias para avisar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de los hechos. Ante la gravedad de la situación, Javier decide bajar al rescate: primero baja él, y después el turista alemán. El oleaje es tremendo lo que imposibilita sacar al herido por el agua. Por eso , entre los tres, lo suben 15 metros escalando el acantilado, pero Óscar afirma que ya no puede más y esperan entonces la llegada de los bomberos y el médico , que aparecen pasados 30 minutos desde la llamada. La primera cura deben hacerla los bomberos, puesto que el acceso es peligroso para acceder a él, como manifiesta el médico.

Posteriormente, trasladan al herido al hospital donde se recupera de las lesiones sufridas.

Como dijo Ayra Stark en Game of Thrones «not today». Ayer, no era el día final de Óscar. Tres fueron los factores determinantes para que esta historia terminara de manera poco trágica: La entereza de su amigo Iván para sobreponerse del susto del grave accidente de su amigo y tener el empaque y la lucidez de pedir ayuda, que nos recuerda el impagable valor de la verdadera amistad; la rápida reacción de los turistas Javier Fernández y el alemán – del que no conocemos su nombre- que nos recuerdan que el valor de un turismo de calidad, va más allá de las divisas, y que lo que desean todos los países y todas las regiones son buenas personas que compartan la vida en Canarias; y, por último , la labor de bomberos y la sanidad pública española, estandartes del orgullo de cualquier español.

Poco importan ya el estrés que sufrieron los cuatro, las heridas de los heroicos salvadores de Óscar – es fácil imaginar que el rescate no fue fácil- . Desde aquí solo nos queda admirar la labor de los ciudadanos de a pie, la intrahistoria de la que hablaba Unamuno , aquella de los hombres y mujeres que no salen en letras de molde en las enciclopedias y en los libros de Historia, pero que merecen ser recordados por acciones como esta: gracias a los tres: al ciudadano alemán, al amigo Iván y a Javier Fernández.

Y nuestros mejores deseos de recuperación para Óscar que soportó con entereza un accidente tremendo, la fortaleza demostrada nos habla también de otro héroe anónimo.