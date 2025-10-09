Usaba su coche como laboratorio y punto de venta de crack y heroína en Zárate La UE-GOIA de la Policía Local detuvo al hombre tras una transacción en la que se incautaron drogas

La Unidad Especial-Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (UE-GOIA) de la Policía Local ha detenido a un hombre tras una transacción en la que se incautaron drogas en el barrio de Zárate. A raíz de esto, los agentes descubrieron que el vendedor utilizaba su vehículo como laboratorio y punto de distribución de crack y heroína.

UE-GOIA 🚔 descubre un punto de venta de crack y heroína en el barrio de Zárate.

El vendedor utilizaba su vehículo como laboratorio y punto de distribución.

Se incautaron drogas tras una transacción y se detuvo al implicado.#SeguridadCiudadana pic.twitter.com/cfjQlrHipW — Policía Local LPA (@PoliciaLPA) October 9, 2025

