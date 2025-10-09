Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la droga y el dinero en efectivo incautado. C7

Usaba su coche como laboratorio y punto de venta de crack y heroína en Zárate

La UE-GOIA de la Policía Local detuvo al hombre tras una transacción en la que se incautaron drogas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:11

La Unidad Especial-Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (UE-GOIA) de la Policía Local ha detenido a un hombre tras una transacción en la que se incautaron drogas en el barrio de Zárate. A raíz de esto, los agentes descubrieron que el vendedor utilizaba su vehículo como laboratorio y punto de distribución de crack y heroína.

