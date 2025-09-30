Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una triple colisión colapsa la GC-1 a la altura de Marpequeña, Telde
Imagen de archivo de retenciones en Gran Canarira. Arcadio Suárez

El accidente obligó a intervenir a la Guardia Civil, aunque no se produjeron heridos

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:42

La autopista GC-1, a su paso por Marpequeña (Telde), sufrió este martes un importante colapso tras la colisión de tres vehículos en dirección Sur. El accidente obligó a intervenir a la Guardia Civil, aunque no se produjeron heridos, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2.

El siniestro se produjo en una de las franjas horarias de mayor tránsito, lo que derivó en retenciones y obligó a extremar la precaución en la vía.

