Una triple colisión colapsa la GC-1 a la altura de Marpequeña, Telde
El accidente obligó a intervenir a la Guardia Civil, aunque no se produjeron heridos
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 30 de septiembre 2025, 15:42
La autopista GC-1, a su paso por Marpequeña (Telde), sufrió este martes un importante colapso tras la colisión de tres vehículos en dirección Sur. El accidente obligó a intervenir a la Guardia Civil, aunque no se produjeron heridos, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2.
El siniestro se produjo en una de las franjas horarias de mayor tránsito, lo que derivó en retenciones y obligó a extremar la precaución en la vía.
