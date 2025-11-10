Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los Charcones, en la costa de Yaiza. Turismo de Lanzarote

Tres hombres heridos tras un golpe mar en una playa de Yaiza

Dos fueron trasladados al Hospital Doctor José Molina Orosa y otro fue evacuado al Centro de Salud de Playa Blanca

Europa Press

Arrecife

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:36

Tres varones han resultado heridos de diferente consideración sobre las 12.00 horas de este lunes al sufrir un golpe de mar cuando se encontraban en la Playa de Los Charcones, dentro del municipio de Yaiza (Lanzarote), que también afectó a una cuarta persona que resultó ilesa.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, cuando los recursos llegaron al lugar, los afectados ya habían podido salir del agua aunque estaban en una zona de difícil acceso, por lo que bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción colaboraron con el Servicio de Urgencias Canario (SUC) para llegar a la zona.

Los recursos sanitarios atendieron entonces a los heridos, entre ellos un hombre de 43 años y otro de 25, ambos con policontusiones de carácter moderado, que fueron trasladados en ambulancias al Hospital Doctor José Molina Orosa. Mientras, otro joven de 23 años sufrió erosiones leves y fue evacuado en ambulancia al Centro de Salud de Playa Blanca.

Finalmente, agentes de la Policía Local de Yaiza se hicieron cargo de instruir diligencias correspondientes.

