Tres afectados en el incendio de una vivienda en Santa Lucía de Tirajana

EFE Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:04

Tres personas han tenido que ser atendidas tras el incendio de una vivienda este domingo en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana, ha informado el 112.

El suceso ha tenido lugar en la tercera planta de un inmueble de la calle Alfredo Calderón, pasadas las 09.30 horas.

Los bomberos extinguieron el incendio, que se originó en la cocina de la vivienda.

Como consecuencia del fuego, dos hombres, de 47 y 42 años, han sufrido intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado y han sido trasladados en una ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Asimismo, una mujer de 73 años ha sufrido una crisis de ansiedad y ha sido trasladada al Centro de Salud El Doctoral.