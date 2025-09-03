Un testigo ratifica la querella contra Rodolfo Sancho por presunta extorsión Nilson Domínguez, expareja del cirujano colombiano Edwin Arrieta, declara que el actor le ofreció dinero y lo presionó para mentir en el juicio de Daniel Sancho en Tailandia

El actor Rodolfo Sancho a la salida de los juzgados de Puerto del Rosario.

Efe Puerto del Rosario Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:08 | Actualizado 13:34h. Comenta Compartir

El caso judicial que rodea a la familia Sancho ha dado un nuevo giro en Canarias. Este miércoles, en el Juzgado de Instrucción número 7 de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, el ciudadano venezolano Nilson Domínguez ratificó la querella que interpuso contra el actor Rodolfo Sancho, al que acusa de haber intentado extorsionarlo para favorecer la defensa de su hijo, Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Domínguez, que declaró de manera telemática, sostiene que recibió ofertas económicas y presiones para modificar su testimonio en el juicio celebrado en la Corte Provincial de Koh Samui. Según explicó su abogado, Alfredo Arrien Paredes, «la querella se formula por una posible coacción del actor Rodolfo Sancho hacia Nilson, porque intenta forzar una declaración que no era cierta».

El letrado añadió que su defendido fue presionado en varias ocasiones con promesas de dinero y, al negarse, llegó a ser amenazado con una denuncia. Domínguez asegura disponer de conversaciones de WhatsApp que respaldan su versión, mientras que Rodolfo Sancho también aportará mensajes que considera relevantes para su defensa.

El actor, residente en Fuerteventura, acudió a declarar ante la jueza sin hacer declaraciones a los medios. Según el abogado de Domínguez, durante su intervención Rodolfo Sancho alegó que había sido engañado con la promesa de declaraciones a favor de su hijo que nunca se produjeron.

En paralelo, Rodolfo Sancho mantiene una querella contra Nilson Domínguez por presunta estafa continuada, lo que eleva la tensión entre ambas partes. Ahora, será la jueza quien deba determinar la veracidad de las acusaciones cruzadas.

Mientras tanto, Daniel Sancho cumple condena de cadena perpetua en la prisión de Surat Thani, al sur de Tailandia, por el asesinato cometido en agosto de 2023.