Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Labores de búsqueda del desaparecido en Famara, Lanzarote. C7

Tercer día de búsqueda del joven desaparecido en la playa de Famara

Este domingo desapareció una persona y falleció otra en la playa del norte de Lanzarote

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:43

Comenta

La búsqueda del joven de 28 años de origen indio desaparecido este domingo cuando se bañaba en la playa de Famara, en Lanzarote, se ha reanudado este martes por tercer día consecutivo con medios marítimos, aéreos y terrestres, han informado fuentes del Consorcio de Emergencias de la isla.

Desde primera hora de la mañana, bomberos del Consorcio se han vuelto a sumar a los rastreos de esa zona de la costa de Lanzarote, en los que también participa personal de Salvamento Marítimo, con la embarcación de rescate Al Nair y un helicóptero, que recorren los alrededores de Famara y las aguas hacia las que podría haber derivado el joven arrastrado por las corrientes.

El helicóptero de Salvamento se alternará en esas labores con otro del Grupo de Emergencias y Resacate del Gobierno de Canarias que lo relevará por turnos, mientras que, por mar, la sociedad estatal trabajará en colaboración con la Guardia Civil, que moviliza una patrullera en la búsqueda. Además, bomberos del Consorcio de Emergencias ayudarán a ratos desde una moto de agua y con un dron que revisarán zonas costeras.

Por tierra, en esta tercera jornada de búsqueda bomberos y agentes de la Guardia Civil harán batidas por zonas aledañas aunque ampliando cada vez más el radio de actuación, llegando a rincones como Caleta Caballo y playa San Juan.

Este domingo por la tarde, sobre las 16.50 horas, falleció ahogado un hombre de 37 años, nacional de Rumanía, mientras se bañaba en Famara con otros dos varones, que se vieron en apuros. Un de ellos logró salir del agua ileso y alertó de que faltaba un tercer compañero, para el que se inició el dispositivo de búsqueda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher
  2. 2 El radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024
  3. 3 Nuevo éxito de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en Canarias
  4. 4 Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
  5. 5 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  6. 6 Torres y el informe de la UCO: De no conocer a Pérez a ver los pagos con ella y la cena en Madrid con Aldama
  7. 7 «Caos» en la estabilización del personal de enfermería de la sanidad canaria
  8. 8 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  9. 9 Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»
  10. 10 Cierre temporal en la calle Simancas de Guanarteme este martes: horarios, desvíos y líneas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Tercer día de búsqueda del joven desaparecido en la playa de Famara

Tercer día de búsqueda del joven desaparecido en la playa de Famara