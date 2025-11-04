Tercer día de búsqueda del joven desaparecido en la playa de Famara Este domingo desapareció una persona y falleció otra en la playa del norte de Lanzarote

Efe Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 11:43

La búsqueda del joven de 28 años de origen indio desaparecido este domingo cuando se bañaba en la playa de Famara, en Lanzarote, se ha reanudado este martes por tercer día consecutivo con medios marítimos, aéreos y terrestres, han informado fuentes del Consorcio de Emergencias de la isla.

Desde primera hora de la mañana, bomberos del Consorcio se han vuelto a sumar a los rastreos de esa zona de la costa de Lanzarote, en los que también participa personal de Salvamento Marítimo, con la embarcación de rescate Al Nair y un helicóptero, que recorren los alrededores de Famara y las aguas hacia las que podría haber derivado el joven arrastrado por las corrientes.

El helicóptero de Salvamento se alternará en esas labores con otro del Grupo de Emergencias y Resacate del Gobierno de Canarias que lo relevará por turnos, mientras que, por mar, la sociedad estatal trabajará en colaboración con la Guardia Civil, que moviliza una patrullera en la búsqueda. Además, bomberos del Consorcio de Emergencias ayudarán a ratos desde una moto de agua y con un dron que revisarán zonas costeras.

Por tierra, en esta tercera jornada de búsqueda bomberos y agentes de la Guardia Civil harán batidas por zonas aledañas aunque ampliando cada vez más el radio de actuación, llegando a rincones como Caleta Caballo y playa San Juan.

Este domingo por la tarde, sobre las 16.50 horas, falleció ahogado un hombre de 37 años, nacional de Rumanía, mientras se bañaba en Famara con otros dos varones, que se vieron en apuros. Un de ellos logró salir del agua ileso y alertó de que faltaba un tercer compañero, para el que se inició el dispositivo de búsqueda.