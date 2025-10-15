Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 15 de octubre de 2025
Así quedó el taxi tras salirse de la vía. Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

Un taxista queda atrapado tras salirse su taxi de la carretera en Yaiza

El conductor fue primero atendido por el pasajero y luego por los servicios de emergencia, que le colocaron un collarín y lo sacaron por el portón trasero

CANARIAS7

CANARIAS7

Arrecife

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:16

Los servicios de emergencia han rescatado un hombre que ha quedado atrapado en su coche tras salirse de la vía en el municipio de Yaiza, en Lanzarote.

Según informa el Consorcio de Seguridad y Emergencias de la isla, el vehículo, un taxi, se salió de la carretera en el km 27 de la LZ-2 y quedó volcado en lateralmente. En su interior, el conductor quedó atrapado. En el coche, además, viajaba otro pasajero.

Hasta el lugar del accidente de desplazó la Policía Local, además de los servicios de emergencia, al Guardia Civil de tráfico y dos ambulancias. En en el interior permanencia el conductor, consciente y desorientado, y el pasajero, que lo estaba atendiendo.

Los servicios de emergencia accedieron por la ventana del acompañante para atender al conductor, a quien le colocaron un collarín cervical. Luego consiguieron extraerlo por el portón trasero utilizando la tabla de rescate, abriendo previamente un hueco con las herramientas de excarcelación.

