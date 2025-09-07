Susto en Tenerife: un herido de carácter leve tras el vuelco de un vehículo El suceso tuvo lugar en la tarde de este domingo en la TF-1, a la altura de Las Caletillas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:41 Comenta Compartir

Un vehículo quedó volcado en la vía este domingo después de un aparatoso accidente en la autopista TF-1, en Tenerife. El personal sanitario tuvo que atender a un hombre con heridas de carácter leve, que recibió asistencia en el lugar del siniestro, informa el 112.

El suceso provocó grandes retenciones a la altura de Las Caletillas (en el municipio de Candelaria), en sentido Santa Cruz de Tenerife.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario, efectivos de Bomberos de Tenerife y agentes de la Guardia Civil.

Los servicios de emergencia lograron retirar el vehículo y restablecer la normalidad en la vía.