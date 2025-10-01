Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucedió en Fuerteventura

Un surfista en estado grave tras sufrir un accidente en una playa de La Oliva

El hombre de 47 años tuvo que ser rescatado dle mar con signos de ahogamiento incompleto y posteriormente trasladado al Hospital General de Fuerteventura

EP

Puerto del Rosario

Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:39

Un surfista, de 47 años y nacionalidad polaca, ha resultado herido de carácter grave tras sufrir un accidente en una playa de La Oliva, en la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes en Piedra Playa, lugar hasta donde se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras ser alertado de que el personal de salvamento de la playa había rescatado a un surfista con signos de ahogamiento incompleto.

En el lugar, el personal saniario del SUC, junto a un médico y un enfermero del centro de salud de Corralejo, comprobaron que el afectado presentaba un ahogamiento incompleto y un traumatismo en la espalda de carácter grave, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.

Asimismo se personaron en la zona efectivos del Servicio de Extinción y Salvamento de La Oliva, que colaboraron con los recursos desplazados al lugar, y agentes de la Guardia Civil, que se encargaron de las diligencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en el mar a Layonel Ramírez tras intentar recuperar su moto náutica en San Bartolomé de Tirajana
  2. 2 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña
  3. 3 Indemnizan con 34.000 euros a una mujer inocente tras pasar más de dos años en la cárcel en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  5. 5 Trabajadores sin permiso de residencia ni contrato en el Centro de Pastoral de Las Palmas
  6. 6 El nuevo pabellón de Infecar, un hito arquitectónico y una referencia internacional para ferias y congresos
  7. 7 «Es posible que durante las obras del Gran Canaria la UD deba jugar en otro estadio»
  8. 8 Carreteras cortadas y restricciones de tráfico en Gran Canaria hoy martes 30 de septiembre
  9. 9 Un motorista de 64 años sufre un traumatismo craneal grave al caer en la GC-3
  10. 10 Ciuca, con Peña y Reyes a la cabeza, se suma al proyecto de Primero Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un surfista en estado grave tras sufrir un accidente en una playa de La Oliva

Un surfista en estado grave tras sufrir un accidente en una playa de La Oliva