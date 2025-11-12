Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo La borrasca Claudia llega a Canarias, última hora en directo: el temporal ya se empieza a notar en La Palma

Sorprendido con 31 kilos de hachís en su vehículo a su llegada al puerto de Santa Cruz de Tenerife

La sustancia estupefaciente, hachís, iba oculta en el maletero del coche

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:24

Comenta

Agentes de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Tenerife, junto a agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (Udaiff) del puerto de Santa Cruz de Tenerife, han detenido en Tenerife a una persona cuando portaba en su vehículo 31 kilos de hachís a su llegada a la isla de un buque procedente de Gran Canaria.

Así, en un dispositivo de control efectuado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, se produjo la identificación de un hombre que conducía un turismo y que levantó las sospechas de los agentes. Tras mantener con él una entrevista se observó «su nerviosismo y las incoherencias en sus respuestas». Además, se deprendía un fuerte olor a sustancias cannábicas del interior del vehículo, según ha precisado la Benemérita en una nota de prensa.

De este modo, tras inspeccionar el turismo, se localizaron unos paquetes en el maletero que contenían lo que parecía ser algún tipo de sustancia estupefaciente. Al realizar el test de drogas dio resultado positivo en hachís, siendo su peso más de 31 kilos, por lo que se procedió a la detención del conductor del vehículo.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido remitido a la Autoridad Judicial competente.

