«Ahora solo nos queda rezar, poco más podemos hacer»

En las puertas de la armadora Nores, en la localidad pontevedresa de Marín, se agolpan un puñado de periodistas. De vez en cuando algún vecino pregunta si hay novedades, si se sabe algo más de la suerte que ha corrido el grupo de pescadores de los que hoy todos hablan. Siete muertos. Tres supervivientes. El resto, desaparecidos. Es el último parte de una guerra que cogió a la tripulación del Villa de Pitanxo a más de 3.700 kilómetros de casa. El enemigo esta vez ha sido más fuerte, se ha tragado el pesquero sin dar tregua.

«Aquí tampoco nos dicen nada. No dan mucha información», cuenta Elizabeth Rodríguez, desencajada. No encuentra respuestas para tantos interrogantes. Anhela escuchar que Jonathan Calderón, de 39 años y padre de dos hijos, que su sobrino, está en la lista de supervivientes. Pero nada. «Solo nos queda rezar, no podemos hacer nada más», dice resignada. Se emociona. Recuerda que la vida de su sobrino es esta, la mar; «desde que llegó a España -hace dos décadas- siempre ha estado en un barco».

Joshua también se deja caer por la armadora. Mejor ahí la espera que en casa. Es de Ghana. Escuchó la noticia y no tardó en recordar que en el Villa de Pitanxo viajaban varios compatriotas, amigos. «Tengo cuatro amigos de Ghana en el barco, viven entre Marín y Pontevedra, tienen familia e hijos. Uno de ellos es Samuel, que lleva 15 años viviendo aquí, en Marín, y tiene cinco hijos».

La información llega a cuentagotas. Poca, muy poca. «Solo queremos nombres. Somos gente de mar, todos sabemos lo que ocurre cuando alguien se cae a esas aguas», dice un pescador hoy en tierra firme. «Aquí, en este oficio, somos todos familia o conocidos. Es una tragedia horrible», lamenta al tiempo que le suena el teléfono móvil. Su rostro palidece, responde, se recompone y suelta un «nada, seguimos igual. A esperar. A rezar».