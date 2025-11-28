Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna El fuego se originó en un quinto piso sobre un edificio de once plantas

Siete personas, entre ellas un niño de 11 años, fueron atendidas este jueves por la noche tras originarse un incendio en una quinta planta de un edificio de once, ubicado en el barrio de La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria, tal y como informa el Centro Coordinador de Emergencias.

El menor que, en el momento inicial de la asistencia, presentó una intoxicación de carácter leve por inhalación de humo, fue el único en ser trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. El resto de afectados fuero atendidos en el lugar.

Los bomberos evacuaron los pisos inferiores y confinaron los superiores. por prevención. La Policía Local aseguró toda la zona y realizaron las diligencias correspondientes.

Una vez finalizado el incendio, el vecindario pudo regresar a sus viviendas.

