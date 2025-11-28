Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del lugar en el momento del incendio. C7

Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna

El fuego se originó en un quinto piso sobre un edificio de once plantas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:13

Comenta

Siete personas, entre ellas un niño de 11 años, fueron atendidas este jueves por la noche tras originarse un incendio en una quinta planta de un edificio de once, ubicado en el barrio de La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria, tal y como informa el Centro Coordinador de Emergencias.

El menor que, en el momento inicial de la asistencia, presentó una intoxicación de carácter leve por inhalación de humo, fue el único en ser trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. El resto de afectados fuero atendidos en el lugar.

Los bomberos evacuaron los pisos inferiores y confinaron los superiores. por prevención. La Policía Local aseguró toda la zona y realizaron las diligencias correspondientes.

Una vez finalizado el incendio, el vecindario pudo regresar a sus viviendas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un correo que amenaza con «una masacre» en la ULPGC desaloja varias facultades
  2. 2 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  3. 3 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  4. 4 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  5. 5 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»
  6. 6 Detienen a una mujer por intentar vender un reloj Rolex sustraído en el Hospital Insular
  7. 7 Absueltos todos los acusados del caso Emalsa
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  10. 10 Le ofrecieron 40.000 euros por asesinar a un luchador dueño de un gimnasio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna

Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna