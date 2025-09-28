Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de una ambulancia medicalizada. C7

Seis personas resultan heridas en dos atropellos en Tenerife

Uno de los acidentes se produjo al arrollar un coche a varias personas en una terraza en Santa Úrsula

EFE

Santa Cruz de Tenerife

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:14

Seis personas han resultado heridas en dos atropellos ocurridos en Tenerife en las últimas horas, tres de ellas de carácter moderado y tres leves, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112, que ha precisado que en uno de los incidentes un vehículo atropelló al menos a cinco personas en una terraza del municipio de Santa Úrsula.

El primer atropellado fue un hombre de 80 años que caminaba hacia las nueve menos diez de la mañana por la Calle Igara, en el municipio de Arona, y sufrió un traumatismo craneoencefálico de carácter moderado.

Fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario al Hospital del Sur.

Aproximadamente una hora después el 112 recibió numerosas llamadas por el atropello de varias personas que estaban en una terraza situada en la carretera provincial de Santa Úrsula.

Efectivos de bomberos llegaron al lugar, liberaron a los afectados y aseguraron el vehículo.

El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a cinco personas, tres de ellas con patologías leves y dos con heridas de carácter moderado.

Estas dos últimas son una mujer de 58 años con un traumatismo en un brazo y una mujer de 39 con traumatismo torácico.

Ambas fueron trasladadas a centros hospitalarios, al Hospital Universitario de Canarias en el primero caso y al Hospital Parque Tenerife en el segundo.

