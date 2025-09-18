Salvamento rescata a 2 hombres al norte de Bojador de una zódiac hundida
Ambas personas se encuentran en buen estado y en dirección al aeropuerto de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:47
Un helicóptero de Salvamento Marítimo ha rescatado sobre las 07:25 a dos hombres que iban a bordo de una lancha neumática que se hundía a unos 166 kilómetros al sureste de Gran Canaria y a unos 55 al norte del Cabo Bojador, Sáhara.
Según informa Salvamento Marítimo no se ha podido informar de qué tipo de urgencia se trata, pero fuentes de los servicios de emergencias han indicado a EFE que uno de los rescatados tiene nombre español y el otro, marroquí.
Los dos hombres rescatados se encuentran en buen estado y volaron, junto a sus rescatadores, hacia el aeropuerto de Gran Canaria.
Sin embargo, la alerta decía que la neumática tenía sus dos flotadores desinflados y, por urgencia, finalmente se decidió movilizar desde Gran Canaria al helicóptero Helimer 215 y desviar a dos mercantes en ruta.
