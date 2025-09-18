Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de Salvamento C7

Salvamento rescata a 2 hombres al norte de Bojador de una zódiac hundida

Ambas personas se encuentran en buen estado y en dirección al aeropuerto de Gran Canaria

Efe

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:47

Un helicóptero de Salvamento Marítimo ha rescatado sobre las 07:25 a dos hombres que iban a bordo de una lancha neumática que se hundía a unos 166 kilómetros al sureste de Gran Canaria y a unos 55 al norte del Cabo Bojador, Sáhara.

Según informa Salvamento Marítimo no se ha podido informar de qué tipo de urgencia se trata, pero fuentes de los servicios de emergencias han indicado a EFE que uno de los rescatados tiene nombre español y el otro, marroquí.

Los dos hombres rescatados se encuentran en buen estado y volaron, junto a sus rescatadores, hacia el aeropuerto de Gran Canaria.

Sin embargo, la alerta decía que la neumática tenía sus dos flotadores desinflados y, por urgencia, finalmente se decidió movilizar desde Gran Canaria al helicóptero Helimer 215 y desviar a dos mercantes en ruta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  2. 2 Una colisión de tres coches en Bocabarranco colapsa la GC-1 durante horas
  3. 3 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  4. 4 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  5. 5 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  6. 6 La calima deja puntos marcados como «insalubres»: lo que respiran los canarios esta semana
  7. 7 Las imágenes del colapso: colas de coches interminables en la GC-1
  8. 8 El juez abre juicio a Raúl Asencio por la difusión de un vídeo sexual con dos jóvenes en Gran Canaria
  9. 9 El Open Arms se adentra por primera vez en aguas internacionales en busca de cayucos
  10. 10 El juez insta al administrador concursal a adjudicar ya los bienes de la subasta de Santana Cazorla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Salvamento rescata a 2 hombres al norte de Bojador de una zódiac hundida

Salvamento rescata a 2 hombres al norte de Bojador de una zódiac hundida