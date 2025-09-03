Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del barrio de Argana Alta en Arrecife. C7

El rincón de Lanzarote donde se ocultaba la fábrica clandestina de la mayor operación contra las falsificación en Canarias

La intervención, considerada la mayor de su tipo en el archipiélago, se saldó con la incautación de maquinaria y productos falsificados valorados en ocho millones de euros

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:25

La Guardia Civil desmanteló una fábrica clandestina de serigrafiado textil ubicada en una nave industrial del barrio de Argana Alta, en Arrecife, en el marco de una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad. La intervención, considerada la mayor de su tipo en Canarias, se saldó con la detención de cuatro personas pertenecientes a la comunidad asiática y la incautación de maquinaria y productos falsificados valorados en ocho millones de euros.

La actuación judicial fue ejecutada bajo las directrices del magistrado Jesús Amate García, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Arrecife, aunque en el momento de la entrada y registro actuó en suplencia el juez Jerónimo Alonso, titular del Juzgado de Instrucción 2. Durante el operativo, se colocó precinto judicial a la nave, quedando la maquinaria intervenida a disposición de un posible traslado futuro.

En el interior del recinto, los agentes localizaron un entramado industrial dedicado a la falsificación de prendas y calzado de marcas internacionales como Adidas, Nike, Gucci, Armani o Balenciaga. La nave albergaba diez planchas de impresión directa por tinta, una plancha térmica y dos máquinas especializadas en el serigrafiado de zapatillas, todas conectadas a sistemas informáticos para la reproducción de logotipos.

Los cuatro detenidos, miembros de la comunidad asiática con arraigo en la isla, fueron puestos en libertad con cargos tras prestar declaración. Se les imputan delitos contra la propiedad intelectual, pertenencia a grupo criminal y vulneración de derechos laborales. La investigación, iniciada en julio tras la inspección de contenedores marítimos en el puerto de Los Mármoles, reveló una red organizada que operaba desde hace al menos siete años.

Además de la Guardia Civil, en la operación participaron la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de esclarecer posibles fraudes a la Seguridad Social y otras infracciones laborales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  2. 2 Calles bajo el foco de la inseguridad: Joaquín Costa se dispara en delitos y quejas vecinales
  3. 3 El TSJC dice que el Ayuntamiento de Agaete actuó contra Jusan Canarias con desviación de poder
  4. 4 Ryanair recorta 400.000 plazas en Canarias para este invierno y cancela los vuelos con Tenerife Norte
  5. 5 Los jueves saben a CC La Minilla
  6. 6 Un testigo ratifica la querella contra Rodolfo Sancho por presunta extorsión
  7. 7 Un accidente entre varios vehículos en la GC-1 provoca grandes retenciones
  8. 8 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias
  9. 9 La viñeta de Morgan de este miércoles 3 de septiembre
  10. 10 Los propietarios de apartamentos denuncian sanciones por usarlos en vacaciones o fines de semana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El rincón de Lanzarote donde se ocultaba la fábrica clandestina de la mayor operación contra las falsificación en Canarias

El rincón de Lanzarote donde se ocultaba la fábrica clandestina de la mayor operación contra las falsificación en Canarias