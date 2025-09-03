El rincón de Lanzarote donde se ocultaba la fábrica clandestina de la mayor operación contra las falsificación en Canarias La intervención, considerada la mayor de su tipo en el archipiélago, se saldó con la incautación de maquinaria y productos falsificados valorados en ocho millones de euros

La Guardia Civil desmanteló una fábrica clandestina de serigrafiado textil ubicada en una nave industrial del barrio de Argana Alta, en Arrecife, en el marco de una operación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad. La intervención, considerada la mayor de su tipo en Canarias, se saldó con la detención de cuatro personas pertenecientes a la comunidad asiática y la incautación de maquinaria y productos falsificados valorados en ocho millones de euros.

La actuación judicial fue ejecutada bajo las directrices del magistrado Jesús Amate García, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Arrecife, aunque en el momento de la entrada y registro actuó en suplencia el juez Jerónimo Alonso, titular del Juzgado de Instrucción 2. Durante el operativo, se colocó precinto judicial a la nave, quedando la maquinaria intervenida a disposición de un posible traslado futuro.

En el interior del recinto, los agentes localizaron un entramado industrial dedicado a la falsificación de prendas y calzado de marcas internacionales como Adidas, Nike, Gucci, Armani o Balenciaga. La nave albergaba diez planchas de impresión directa por tinta, una plancha térmica y dos máquinas especializadas en el serigrafiado de zapatillas, todas conectadas a sistemas informáticos para la reproducción de logotipos.

Los cuatro detenidos, miembros de la comunidad asiática con arraigo en la isla, fueron puestos en libertad con cargos tras prestar declaración. Se les imputan delitos contra la propiedad intelectual, pertenencia a grupo criminal y vulneración de derechos laborales. La investigación, iniciada en julio tras la inspección de contenedores marítimos en el puerto de Los Mármoles, reveló una red organizada que operaba desde hace al menos siete años.

Además de la Guardia Civil, en la operación participaron la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de esclarecer posibles fraudes a la Seguridad Social y otras infracciones laborales.