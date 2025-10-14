Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de la GC-1. C7

Retenciones en la GC-1 dirección sur por dos accidentes de tráfico

No fue necesaria asistencia sanitaria en ninguno de los incidentes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 14 de octubre 2025, 09:44

La mañana de este martes arranca con complicaciones en la GC-1, dirección sur, al registrarse dos accidentes de tráfico en diferentes puntos de la vía.

Los siniestros han tenido lugar a la altura de El Goro y Ojos de Garza, en el municipio de Telde, provocando retenciones más allá de la potabilizadora, en plena hora punta, afectando a numerosos conductores que se desplazaban hacia el sur de la isla.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 Canarias, a través de la red social X, no fue necesaria asistencia sanitaria en ninguno de los incidentes.

