Retenciones en la GC-1 dirección sur por dos accidentes de tráfico No fue necesaria asistencia sanitaria en ninguno de los incidentes

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 14 de octubre 2025, 09:44 | Actualizado 09:59h.

La mañana de este martes arranca con complicaciones en la GC-1, dirección sur, al registrarse dos accidentes de tráfico en diferentes puntos de la vía.

Los siniestros han tenido lugar a la altura de El Goro y Ojos de Garza, en el municipio de Telde, provocando retenciones más allá de la potabilizadora, en plena hora punta, afectando a numerosos conductores que se desplazaban hacia el sur de la isla.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 Canarias, a través de la red social X, no fue necesaria asistencia sanitaria en ninguno de los incidentes.