Imagen del accidente justo después de producirse. Arcadio Suárez

Retenciones en la GC-1 dirección Las Palmas de Gran Canaria debido a un accidente múltiple

El suceso ha tenido lugar a la altura del Cruce de Melenara, en el municipio de Telde

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:44

Retenciones a primera hora de la mañana en la GC-1 dirección Las Palmas de Gran Canaria a la altura del Cruce de Melenara. Un accidente entre varios vehículos en el carril izquierdo de la calzada ha generado colas kilométricas y en estos momentos aún continúan.

Hasta el lugar se han movilizado ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, la Guardia Civil y el Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria. Tres heridos de carácter leve se han trasladado a un centro sanitario de la zona.

