Retenciones en la autopista tras el reventón de la rueda de un camión

La avería provoca grandes colas del sur a Las Palmas 

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:40

La avería de la rueda de un camión ha generado grandes colas este viernes en la autopista desde el sur hacia Las Palmas de Gran Canaria. El accidente se ha producido hacia las 14.00 horas de la tarde, en plena hora punta de la salida de trabajadores. Las autoridades trabajan para reordenar el tráfico en la mayor brevedad posible, debido a las grandes dimensiones del vehículo.

