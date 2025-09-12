Rescatan a una senderista herida grave al caer por una ladera en Gran Canaria La mujer de 50 años se golpeó con una piedra cuando practicaba senderismo en una zona de Arguineguín

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:12

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria han rescatado este viernes a una mujer de 50 años que resultó herida grave al caer por una ladera en Arguineguín, cuando practicaba senderismo, y golpearse por una piedra.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2), la mujer presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que ha sido traslada en una ambulancia medicalizada al Hospital Insular de Gran Canaria.

Los bomberos colaboraron con el personal sanitario en la inmovilización de la mujer accidentada y la evacuaron en camilla hasta el lugar en el que se encontraba la ambulancia medicalizada, en la que una vez estabilizada fue trasladada al hospital mencionado.

Efectivos de Protección Civil colaboraron con los bomberos en las labores de rescate y en el traslado de la afectada, señala la nota.

Así mismo, indica que efectivos de la Policía Local y Guardia Civil intervinieron en el dispositivo desplegado en la zona y realizaron los informes correspondientes.