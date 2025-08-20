Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Unidad medicalizada del SUC. C7

Suceso en Lanzarote

Rescatan a un hombre en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en la piscina de un complejo turístico de Tinajo

Una vez estabilizado, el varón fue trasladado en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa

Ep

Arrecife

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:23

Un hombre se encuentra en estado crítico tras sufrir un ahogamiento incompleto en la mañana de este miércoles en la piscina de un complejo turístico ubicado en la Avenida Krogager del municipio de Tinajo (Lanzarote).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, fue una llamada la que alertó del rescate de un varón con signos de ahogamiento y en parada cardiorrespitaroria una piscina, añadiendo que los socorristas estaban realizando las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal continuó con las maniobras en su estadio avanzado, consiguiendo revertir la situación. Una vez estabilizado, el varón fue trasladado en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Finalmente, agentes de la Policía Local de Tinajo se hicieron cargo de instruir las diligencias.

