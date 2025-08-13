Rescatan en helicóptero a una menor tras sufrir un síncope por calor en una zona inaccesible de Fuerteventura La joven, de 17 años, fue evacuada por el GES desde Morro Jable hasta el Hospital General de Fuerteventura en estado moderado tras una emergencia en plena ola de calor

EFE Pájara Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:24

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias ha rescatado en Fuerteventura este martes 12 de agosto a una menor de 17 años que ha sufrido un síncope mientras se encontraba en la zona de difícil acceso de Morro Jable, en el municipio de Pájara.

En el momento inicial de la asistencia, sobre las 15:20 horas, la menor presentaba problemas de salud relacionados con el calor y, tras recibir una primera atención y ser rescatada, fue trasladada en estado moderado hasta la helisuperficie del Hospital General de Fuerteventura.