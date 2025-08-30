Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Momento del rescate de la joven. C7

Rescatan en helicóptero a una joven en Anaga tras sufrir una caída

La senderista, de 24 años, presentaba un traumatismo en una pierna de carácter moderado por lo que fue trasladada a un hospital tinerfeño

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 30 de agosto 2025, 17:46

Una joven de 24 años resultó herida este sábado mientras hacía la ruta entre Afur y Taborno, en el macizo de Anaga, en Tenerife, y tuvo que ser rescatada en helicóptero por el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.

El incidente ocurrió a las 13.12 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió una llamada alertando de que la senderista había sufrido una caída que le impedía continuar la marcha.

El dispositivo movilizado incluyó al helicóptero de rescate del GES, Bomberos de Tenerife, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) con una ambulancia de soporte vital básico, además de efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y Policía Portuaria.

Tras valorar la ubicación de la afectada, se decidió realizar el rescate por vía aérea. La joven, que presentaba un traumatismo en una pierna de carácter moderado, fue trasladada en helicóptero hasta el muelle de Santa Cruz de Tenerife. Allí, una ambulancia del SUC la evacuó al Hospital Universitario de Canarias.

