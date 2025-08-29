Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del caballo rescatado. C7

Rescatan a un caballo que cayó por un barranco de 15 metros en Tenerife

Los bomberos de La Laguna intervinieron en el rescate del animal, que presentaba algunos rasguños, antes de ser atendido por un veterinario

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 29 de agosto 2025, 10:58

Bomberos de Tenerife con base en La Laguna fueron activados este jueves, sobre las 11.30 horas, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en el 112, para intervenir en el rescate de un caballo que se cayó a un barranco de unos 15 metros de profundidad y presentaba algunos rasguños.

Una vez allí se encargaron de habilitar un camino a través de la ladera con la ayuda de azadas y una motosierra hasta que finalmente, y con la colaboración de vecinos de la zona, consiguieron sacarlo hasta un lugar seguro donde posteriormente fue atendido por el veterinario.

En el servicio también participaron agentes de la Policía Local.

