Imagen de archivo de un operario del 112. C7

Rescatan a un bebé tras quedar encerrado en un vehículo en Arrecife

El menor de 22 meses quedó accidentalmente en el vehículo con las llaves en el interior

Europa Press

Arrecife

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:40

Efectivos de los Bomberos han procedido en la noche de este viernes al rescate de un bebé que, accidentalmente, había quedado encerrado en el interior de un vehículo en el parking del Centro Bulevard de Arrecife, en la isla de Lanzarote, según ha informado a Europa Press el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).

El suceso se produjo sobre las 21:57 horas, cuando la sala operativa del Cecoes 112 recibió un aviso en el que se indicaba que una persona se había dejado las llaves dentro del vehículo y, en consecuencia, este quedó bloqueado con un bebé de 22 meses en su interior, por lo que se procedieron a activar los medios necesarios para operar en el incidente.

Finalmente, hasta el lugar, se desplazaron agentes de la Policía Local de Arrecife y efectivos de los Bomberos, que procedieron a rescatar al bebé, que se encontraba en perfecto estado de salud, por lo que no precisó de asistencia sanitaria.

