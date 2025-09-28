Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo del municipio de Arona. C7

Rescatado un hombre de 76 años tras caerse en una zona de rocas del litoral de Arona

También fue escatada una senderista tras sufrir una caída en Cruz del Carmen, en La Laguna

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:16

Un hombre ha tenido que ser rescatado este domingo tras sufrir una caída en una zona de rocas de la playa de Montaña Amarilla, en Arona, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:44 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Después de su rescate por parte de efectivos de los bomberos, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, de 76 años de edad, que resultó herido con un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado. Fue trasladado posteriormente en ambulancia del SUC a Hospiten Sur.

Rescatada una senderista

A su vez, una mujer, de 45 años de edad, ha resultado herida este domingo tras caerse mientras practicaba senderismo en Cruz del Carmen, en La Laguna, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:05 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de bomberos llegaron hasta la afectada y la trasladaron hasta la zona de aparcamiento donde había llegado la ambulancia. Allí, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a la afectada, que presentó un traumatismo en tobillo de carácter moderado, y la trasladó al Hospital Universitario de Canarias.

