Rescatado un hombre de 87 años tras caer en una zona de difícil acceso en el Risco de Sardina, Gáldar
El afectado presentaba traumatismo craneal, desorientación y dolor torácico de carácter moderado, salvo complicaciones
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 22 de agosto 2025, 21:00
Un hombre de 87 años fue rescatado esta tarde por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) tras precipitarse en una zona de difícil acceso en el Risco de Sardina, en el municipio de Gáldar. El afectado presentaba traumatismo craneal, desorientación y dolor torácico de carácter moderado, salvo complicaciones.
La alerta fue recibida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, tras el aviso de la Policía Local, que informó de una persona que pedía ayuda por señas desde una zona escarpada. De inmediato se activaron los recursos necesarios: un helicóptero de rescate del GES, bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Local.
Los bomberos lograron acceder al lugar donde se encontraba el afectado, le realizaron las primeras curas y le colocaron el arnés de rescate. La Policía Local acordonó la zona y facilitó las coordenadas exactas al CECOES para agilizar la operación aérea.
El helicóptero del GES efectuó el rescate y trasladó al paciente directamente a la helisuperficie del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, donde fue recibido por personal del SUC y trasladado al servicio de urgencias para su valoración médica.
El helicóptero del #GES rescata a un hombre accidentado en una zona de difícil acceso en Gáldar #GranCanaria— 112 Canarias (@112canarias) August 22, 2025
➡️Intervinieron Bomberos de @emergencias_gc Policía Local y #SUC
➡️https://t.co/tKqQWLLQ77 pic.twitter.com/PRe2akhMtc
